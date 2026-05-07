Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam đón tin vui từ U17 Hàn Quốc

“Siêu dự bị” Quang Hưng giúp U17 Việt Nam hạ gục Yemen

Trong trận đấu then chốt với U17 Yemen, các cầu thủ trẻ Việt Nam chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu. Dù liên tục bắn phá khung thành đối phương bằng các pha dứt điểm của Mạnh Cường hay Đại Nhân, đoàn quân áo đỏ vẫn gặp bế tắc trước lối chơi áp sát và nền tảng thể lực dồi dào của đội bóng Tây Á. Ở chiều ngược lại, thủ thành Xuân Hòa cũng có ngày làm việc vất vả khi liên tục cứu thua sau những đợt phản công sắc lẹm từ đối thủ.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58 khi Quang Hưng được tung vào sân thay cho Sỹ Bách gặp chấn thương. Phút 77, từ pha dàn xếp tấn công bài bản, Quang Hưng dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hàng thủ Việt Nam sau đó đã chơi tập trung, bảo toàn thắng lợi 1-0 kịch tính.

U17 Hàn Quốc chia điểm đáng tiếc trước UAE

Ở trận đấu còn lại của bảng C, ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc đã có khởi đầu đầy nhọc nhằn trước U17 UAE. Đại diện Tây Á gây bất ngờ lớn khi mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ công của Butti Al Jneibi.

Phần lớn thời gian sau đó chứng kiến màn tra tấn thể lực của đội bóng xứ Kim chi lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Josh Bentley bên phía UAE đã khiến các chân sút Hàn Quốc nản lòng. Phải đợi đến phút 88, Ahn Joo-Wan mới kịp tỏa sáng để giữ lại 1 điểm cho U17 Hàn Quốc bằng cú sút quyết đoán.

Với kết quả này, U17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C với 3 điểm. U17 Hàn Quốc và U17 UAE chia nhau hai vị trí tiếp theo với 1 điểm, trong khi U17 Yemen đứng cuối bảng. Đây là lợi thế tâm lý cực lớn cho thầy trò U17 Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới.