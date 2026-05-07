Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam đón tin vui từ U17 Hàn Quốc

Thứ Năm, 05:11, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 7/5, U17 Việt Nam đã tận dụng triệt để thời cơ để bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng C sau chiến thắng trước U17 Yemen.

“Siêu dự bị” Quang Hưng giúp U17 Việt Nam hạ gục Yemen

Trong trận đấu then chốt với U17 Yemen, các cầu thủ trẻ Việt Nam chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu. Dù liên tục bắn phá khung thành đối phương bằng các pha dứt điểm của Mạnh Cường hay Đại Nhân, đoàn quân áo đỏ vẫn gặp bế tắc trước lối chơi áp sát và nền tảng thể lực dồi dào của đội bóng Tây Á. Ở chiều ngược lại, thủ thành Xuân Hòa cũng có ngày làm việc vất vả khi liên tục cứu thua sau những đợt phản công sắc lẹm từ đối thủ.

ket qua u17 chau A 2026 hom nay 7 5 u17 viet nam don tin vui tu u17 han quoc hinh anh 1

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58 khi Quang Hưng được tung vào sân thay cho Sỹ Bách gặp chấn thương. Phút 77, từ pha dàn xếp tấn công bài bản, Quang Hưng dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hàng thủ Việt Nam sau đó đã chơi tập trung, bảo toàn thắng lợi 1-0 kịch tính.

U17 Hàn Quốc chia điểm đáng tiếc trước UAE

Ở trận đấu còn lại của bảng C, ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc đã có khởi đầu đầy nhọc nhằn trước U17 UAE. Đại diện Tây Á gây bất ngờ lớn khi mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ công của Butti Al Jneibi.

ket qua u17 chau A 2026 hom nay 7 5 u17 viet nam don tin vui tu u17 han quoc hinh anh 2

Phần lớn thời gian sau đó chứng kiến màn tra tấn thể lực của đội bóng xứ Kim chi lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Josh Bentley bên phía UAE đã khiến các chân sút Hàn Quốc nản lòng. Phải đợi đến phút 88, Ahn Joo-Wan mới kịp tỏa sáng để giữ lại 1 điểm cho U17 Hàn Quốc bằng cú sút quyết đoán.

Với kết quả này, U17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C với 3 điểm. U17 Hàn Quốc và U17 UAE chia nhau hai vị trí tiếp theo với 1 điểm, trong khi U17 Yemen đứng cuối bảng. Đây là lợi thế tâm lý cực lớn cho thầy trò U17 Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: kết quả U17 châu Á 2026 U17 Việt Nam U17 Hàn Quốc U17 UAE bảng C U17 châu Á
U17 Việt Nam thắng kịch tính U17 Yemen ở trận ra quân U17 châu Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 nữ Việt Nam quyết đấu U17 Myanmar: Săn vé vào tứ kết giải châu Á
VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đang dồn toàn lực cho trận cầu "sinh tử" gặp U17 nữ Myanmar vào tối 7/5, với mục tiêu giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng tứ kết giải vô địch U17 nữ châu Á 2026.

Tin bóng đá 6-5: Chủ nhà nói lời "đường mật" trước màn ra quân của U17 Việt Nam
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 6-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Chủ nhà nói lời “đường mật” trước màn ra quân của U17 Việt Nam; U17 Việt Nam quyết thắng U17 Yemen để săn vé World Cup; Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

