U17 Việt Nam thắng kịch tính U17 Yemen ở trận ra quân U17 châu Á 2026

Dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ nền tảng thể lực dồi dào của U17 Yemen, các chiến binh sao vàng trẻ vẫn giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2026 nhờ pha lập công duy nhất của Quang Hưng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình, áp đặt lối chơi và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Ngay ở phút thứ 9, Mạnh Cường đe dọa khung thành Yemen bằng pha đánh đầu hiểm hóc, mở màn cho chuỗi cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các chân sút như Đại Nhân và Sỹ Bách lại tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng khi bóng liên tiếp đi chệch mục tiêu hoặc bị thủ môn Wesam Al Asbahi hóa giải.

Ở chiều ngược lại, U17 Yemen chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Tận dụng nền tảng thể chất vượt trội và lối đá pressing tầm cao, đại diện Tây Á liên tục tổ chức các pha phản công sắc lẹm. Phút 15 và 25, thủ môn Xuân Hòa phải trổ tài cứu thua xuất sắc sau những pha dứt điểm cận thành của Haitham Al Faqih, giúp Việt Nam giữ sạch lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Phút 58, bước ngoặt xảy ra khi Sỹ Bách gặp chấn thương, buộc HLV phải tung Quang Hưng vào sân. Sự thay đổi người bất đắc dĩ này vô tình trở thành "chìa khóa" mở ra thắng lợi.

Phút 77, sau một loạt tình huống hãm thành bền bỉ, U17 Việt Nam tổ chức dàn xếp tấn công bài bản từ cánh trái. Bóng được luân chuyển nhịp nhàng sang cánh phải để Quang Hưng tung cú dứt điểm quyết đoán, xé lưới U17 Yemen trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Những phút cuối trận, U17 Yemen dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi tập trung, bọc lót kín kẽ để bảo toàn thành quả. Chiến thắng tối thiểu 1-0 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tạo đà tâm lý cực lớn cho thầy trò U17 Việt Nam ở trận đấu thứ hai gặp U17 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 10/5.