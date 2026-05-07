U17 Việt Nam thắng kịch tính U17 Yemen ở trận ra quân U17 châu Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.
Dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ nền tảng thể lực dồi dào của U17 Yemen, các chiến binh sao vàng trẻ vẫn giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2026 nhờ pha lập công duy nhất của Quang Hưng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình, áp đặt lối chơi và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Ngay ở phút thứ 9, Mạnh Cường đe dọa khung thành Yemen bằng pha đánh đầu hiểm hóc, mở màn cho chuỗi cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các chân sút như Đại Nhân và Sỹ Bách lại tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng khi bóng liên tiếp đi chệch mục tiêu hoặc bị thủ môn Wesam Al Asbahi hóa giải.
Ở chiều ngược lại, U17 Yemen chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Tận dụng nền tảng thể chất vượt trội và lối đá pressing tầm cao, đại diện Tây Á liên tục tổ chức các pha phản công sắc lẹm. Phút 15 và 25, thủ môn Xuân Hòa phải trổ tài cứu thua xuất sắc sau những pha dứt điểm cận thành của Haitham Al Faqih, giúp Việt Nam giữ sạch lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.
Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Phút 58, bước ngoặt xảy ra khi Sỹ Bách gặp chấn thương, buộc HLV phải tung Quang Hưng vào sân. Sự thay đổi người bất đắc dĩ này vô tình trở thành "chìa khóa" mở ra thắng lợi.
Phút 77, sau một loạt tình huống hãm thành bền bỉ, U17 Việt Nam tổ chức dàn xếp tấn công bài bản từ cánh trái. Bóng được luân chuyển nhịp nhàng sang cánh phải để Quang Hưng tung cú dứt điểm quyết đoán, xé lưới U17 Yemen trong sự vỡ òa của người hâm mộ.
Những phút cuối trận, U17 Yemen dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi tập trung, bọc lót kín kẽ để bảo toàn thành quả. Chiến thắng tối thiểu 1-0 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tạo đà tâm lý cực lớn cho thầy trò U17 Việt Nam ở trận đấu thứ hai gặp U17 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 10/5.
Lúc 0h ngày 7/5, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 với mục tiêu duy nhất: Đánh bại U17 Yemen để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Trận "chung kết" sớm
Rơi vào bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu trực tiếp này mang tính chất sống còn. Một chiến thắng sẽ thắp sáng hy vọng tiến sâu, trong khi kẻ thất bại sẽ đối mặt với khe cửa hẹp đại ngàn.
Giới chuyên môn đánh giá cơ hội chia đều cho cả hai. Trong một trận cầu có tính chất như "chung kết", đội bóng nào duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt thời cơ sẽ chiếm ưu thế.
U17 Yemen không phải đối thủ dễ chơi. Đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng lối đá bóng dài, bóng bổng đầy khó chịu. Tại vòng loại, họ phô diễn sức mạnh đáng gờm với 5 trận toàn thắng, nã vào lưới đối phương tới 24 bàn.
Bản sắc Cristiano Roland và tham vọng lịch sử
Trái ngược với lối chơi thực dụng của đối thủ, U17 Việt Nam mang đến giải đấu một diện mạo mới mẻ dưới thời HLV Cristiano Roland. Chiến lược gia người Brazil đã nhào nặn nên một tập thể gắn kết, kỷ luật, vận hành trơn tru lối đá kiểm soát bóng hiện đại và phối hợp nhóm nhỏ.
Hành trang của Nguyễn Lực và các đồng đội tới Saudi Arabia vô cùng ấn tượng khi thống trị vòng loại với 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Ngoài ra, U17 Việt Nam cũng vừa đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2026.
Những thành tích này tạo nên bệ phóng tâm lý vững chắc. HLV Cristiano Roland tự tin khẳng định: U17 Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt tốt nhất từ trước đến nay. Các cầu thủ đã tích lũy đủ độ "lì lợm", kinh nghiệm trận mạc và thẩm thấu hoàn toàn triết lý của ban huấn luyện.
Dù U17 Yemen được xem là đối thủ "dễ thở" nhất bảng C, nhưng U17 Việt Nam chắc chắn không chủ quan. "Những chiến binh sao vàng" đang khao khát hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Để làm được điều đó, đánh bại Yemen ở trận ra quân là nhiệm vụ bắt buộc.
Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5 trên SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia).
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: VFF)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Việt Nam tấn công bên cánh phải, Sỹ Bách đi bóng xâm nhập vòng cấm và sau đó căng ngang vào bên trong, nhưng thủ môn đội bạn đã đoán được ý đồ và ôm gọn.
3': U17 Việt Nam đang chủ động kiểm soát bóng, tấn công và ép sân U17 Yemen. Đại diện Đông Nam Á đang tạo ra sức ép tương đối lớn lên phần sân của U17 Yemen.
5': PHẠM LỖI !!! Saber Al Nuaimi phạm lỗi với Nguyễn Lực ở giữa sân, U17 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp.
6': ĐÁNG TIẾC !!! Hậu vệ U17 Yemen mắc sai lầm, nhưng tiền đạo U17 Việt Nam lại đẩy bóng hơi dài nên bị thủ môn Wesam Al Asbahi băng ra ôm gọn.
7': PHẠT GÓC !!! U17 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa U17 Yemen để Đăng Khoa đánh đầu, nhưng cú dứt điểm lại đi thiếu chính xác.
9': KHÔNG VÀO !!! Mạnh Cường đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng vẫn chưa đi vào khung thành U17 Yemen. Đại diện Đông Nam Á đang ép sân đối phương nghẹt thở.
10': KHÔNG VÀO !!! U17 Yemen phản công nhanh, Haitham Al Faqih có cơ hội trong vòng cấm U17 Việt Nam, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 lại đi chệch khung thành.
12': KHÔNG VÀO !!! U17 Việt Nam tấn công trung lộ rất hay, Sỹ Bách xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang để Đại Nhân dứt điểm cận thành, nhưng bóng đi chệch khung thành U17 Yemen.
15': CỨU THUA !!! Xuân Hòa cứu thua sau pha dứt điểm trong vòng cấm địa của tiền đạo bên phía U17 Yemen. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội bạn không làm khó được hàng phòng ngự của U17 Việt Nam.
18': PHẠT GÓC !!! Quý Vương đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, U17 Việt Nam phối hợp và tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
20': KHÔNG VÀO !!! Đại Nhân có bóng trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm vào góc gần của cầu thủ này lại đi không trúng đích. U17 Việt Nam có những cơ hội ngon ăn, nhưng chưa chuyển hóa được thành bàn thắng.
23': KHÔNG VÀO !!! Văn Dương đi bóng xuống sát đường biên ngang sau đó căng ngang cho Sỹ Bách chờ sẵn bên trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm sau đó của cầu thủ số 20 lại đi không trúng đích.
25': KHÔNG VÀO !!! Xuân Hòa không thể bắt dính bóng từ pha sút xa, bóng bật ra tới vị trí của Haitham Al Faqih, nhưng tiền đạo U17 Yemen lại đệm bóng đi lên khán đài.
30': Ít phút gần đây, U17 Yemen đá pressing tầm cao khiến U17 Việt Nam không có nhiều không gian chơi bóng nên bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
36': PHẠT GÓC !!! U17 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa U17 Yemen, nhưng quá mạnh nên không cầu thủ nào tiếp cận được.
37': PHẠT GÓC !!! Quý Vương đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm U17 Yemen, lần này thủ môn đại diện Tây Á đã đoán đúng hướng bay của bóng và giải nguy thành công.
41': KHÔNG ĐƯỢC !!! Sỹ Bách đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa sau đó căng ngang vào trong, nhưng bóng đi hơi nhẹ nên bị hàng thủ đối phương cắt bóng thành công.
45+1': PHẠT GÓC !!! U17 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng cú treo bóng của Minh Thủy cho Mạnh Cường dứt điểm không thành công.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Việt Nam tạm hòa 0-0 U17 Yemen.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': U17 Việt Nam và U17 Yemen đang thi đấu rất quyết liệt, tốc độ trận đấu ở đầu hiệp 2 đang diễn ra khá nhanh.
52': KHÔNG VÀO !!! U17 Yemen lên bóng nhanh, Ali Shafeq xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch khung thành U17 Việt Nam.
55': PHẠT GÓC !!! Đại Nhân mang về quả phạt góc cho U17 Việt Nam bên cánh trái theo hướng tấn công. Minh Thủy treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng bóng được phá ra khỏi vòng cấm, Nguyễn Ngọc Anh Hào có cơ hội sút xa, nhưng không làm khó được thủ môn đối phương.
58': CHẤN THƯƠNG !!! Sỹ Bách dính chấn thương phải rời sân, Quang Hưng vào sân thay thế.
60': KHÔNG VÀO !!! U17 Việt Nam phối hợp đá phạt sau đó tạo ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa U17 Yemen, trung vệ của đội bạn phá bóng trên vạch vôi khiến cú dứt điểm của Quý Vương không màn về bàn thắng.
62': KHÔNG VÀO !!! U17 Việt Nam chuyển trạng thái nhanh, Nguyễn Lực đi bóng xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại bị hậu vệ đối phương truy cản đi hết đường biên ngang.
64': NGUY HIỂM !!! U17 Việt Nam tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vòng cấm địa khiến thủ môn Wesam Al Asbahi mất hai nhịp mới ôm gọn.
66': KHÔNG VÀO !!! U17 Yemen có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, may mắn cho U17 Việt Nam là bóng đi cao hơn khung thành.
70': U17 Yemen cho thấy nền tảng thể chất rất tốt, họ phòng ngự chặt chẽ khiến các mũi tấn công của U17 Việt Nam không phát huy được hiệu quả ở những pha tranh chấp tay đôi, rê bóng và bứt tốc.
77': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Việt Nam tổ chức tấn công bài bản, bóng được phất từ cánh trái sang cánh phải để Quang Hưng dứt điểm chuẩn xác ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
82': Sau khi nhận bàn thua, U17 Yemen dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đây sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam khai thác khoảng trống và có những pha chuyển trạng thái nhanh.
86': U17 Yemen cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng chưa thể làm khó được hàng phòng ngự của U17 Việt Nam. Đại diện Đông Nam Á đang phòng ngự tốt.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen để có khởi đầu thuận lợi ở vòng chung kết U17 châu Á 2026.
Nhận định U17 Việt Nam - U17 Yemen: Bắt đầu hành trình săn vé đi World Cup
VOV.VN - Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen trong khuôn khổ lượt trận ra quân bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5 (giờ Việt Nam).