U17 nữ Việt Nam quyết đấu U17 Myanmar: Săn vé vào tứ kết giải châu Á

Thứ Tư, 20:07, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đang dồn toàn lực cho trận cầu "sinh tử" gặp U17 nữ Myanmar vào tối 7/5, với mục tiêu giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng tứ kết giải vô địch U17 nữ châu Á 2026.

Ưu tiên hồi phục cho trận cầu quyết định

Trước thềm màn so tài quan trọng tại bảng đấu, Ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam đặc biệt nhắc nhở các cầu thủ phải tập trung tối đa vào việc duy trì thể trạng và đảm bảo sức khỏe. Quá trình hồi phục được đặt lên hàng đầu để các cô gái trẻ có được điểm rơi phong độ tốt nhất cho mục tiêu nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 7/5 (giờ Việt Nam) trên sân Trung tâm Thể thao bóng đá Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc). Hiện tại, đội tuyển của chúng ta đang tạm xếp thứ 3 với 1 điểm sau 2 lượt trận và vẫn nắm quyền tự quyết trong tay.

u17 nu viet nam quyet dau u17 myanmar san ve vao tu ket giai chau A hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu quyết định.

Trả lời phỏng vấn trước trận, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Ánh thể hiện sự thận trọng nhưng đầy tự tin. Cô đánh giá cao đối thủ Myanmar về thể hình cũng như sự đa dạng trong chiến thuật tấn công. "Chúng em tuyệt đối không chủ quan và đang tập trung 100% tinh thần để đối đầu với Myanmar", Minh Ánh khẳng định.

Lần đầu bước ra biển lớn châu lục, nữ tiền đạo trẻ thừa nhận bản thân vẫn còn thiếu hụt về kinh nghiệm và thể hình so với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, khát khao ghi bàn và mang về chiến thắng cho toàn đội đang là động lực lớn nhất để cô nỗ lực hết mình. Minh Ánh cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục góp mặt trong các vòng chung kết ở cấp độ đội tuyển cao hơn trong tương lai.

Cơ hội lịch sử cho bóng đá nữ trẻ

Theo thể thức của giải đấu năm nay, 6 đội đứng đầu các bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Một chiến thắng trước Myanmar không chỉ giúp U17 nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định sự tiến bộ của bóng đá nữ trẻ nước nhà trên đấu trường châu lục.

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam U17 Myanmar U17 nữ châu Á
HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Yemen”

VOV.VN - Trước giờ bóng lăn trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.

Tin bóng đá 6-5: Chủ nhà nói lời “đường mật” trước màn ra quân của U17 Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 6-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Chủ nhà nói lời “đường mật” trước màn ra quân của U17 Việt Nam; U17 Việt Nam quyết thắng U17 Yemen để săn vé World Cup; Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

U17 Việt Nam thắng kịch tính U17 Yemen ở trận ra quân U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

