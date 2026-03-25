Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: Nỗ lực cầm hòa đội bóng đẳng cấp
VOV.VN - Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: U23 Việt Nam đã có trận đấu nỗ lực để cầm hòa đối thủ ở trình độ cao với nhiều gương mặt đã thi đấu vòng loại ba World Cup 2026.
U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ mới đã khởi đầu khá tốt khi gặp U23 Triều Tiên. HLV Đinh Hồng Vinh bố trí sơ đồ 3-4-3 với thủ môn Văn Bình, các trung vệ Quốc Anh, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt. Hàng tiền vệ gồm Bảo Long, Bá Đạt, Thành Trung, Thắng Long. Các cầu thủ trên hàng công là Văn Thuận, Công Phương và Minh Tâm.
Ngay phút thứ 6, Minh Tâm đã tận dụng thời cơ để ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Sau đó đến phút 23, Công Phương đối mặt với thủ môn Kim Ryong Ik của Triều Tiên nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã đưa bóng đi chệch khung thành.
Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đã thi đấu vòng loại ba World Cup 2026 trong màu áo ĐTQG Triều Tiên, U23 Triều Tiên đã kiếm soát lại trận đấu trong những phút tiếp theo và dồn ép U23 Việt Nam. Đội bạn có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 69.
Về cuối trận, U23 Triều Tiên dồn ép liên tục nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đứng vững. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.