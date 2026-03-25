Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: Nỗ lực cầm hòa đội bóng đẳng cấp

Thứ Tư, 15:58, 25/03/2026
VOV.VN - Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: U23 Việt Nam đã có trận đấu nỗ lực để cầm hòa đối thủ ở trình độ cao với nhiều gương mặt đã thi đấu vòng loại ba World Cup 2026.

Ảnh: VFF. 

U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ mới đã khởi đầu khá tốt khi gặp U23 Triều Tiên. HLV Đinh Hồng Vinh bố trí sơ đồ 3-4-3 với thủ môn Văn Bình, các trung vệ Quốc Anh, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt. Hàng tiền vệ gồm Bảo Long, Bá Đạt, Thành Trung, Thắng Long. Các cầu thủ trên hàng công là Văn Thuận, Công Phương và Minh Tâm. 

Ngay phút thứ 6, Minh Tâm đã tận dụng thời cơ để ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Sau đó đến phút 23, Công Phương đối mặt với thủ môn Kim Ryong Ik của Triều Tiên nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã đưa bóng đi chệch khung thành. 

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đã thi đấu vòng loại ba World Cup 2026 trong màu áo ĐTQG Triều Tiên, U23 Triều Tiên đã kiếm soát lại trận đấu trong những phút tiếp theo và dồn ép U23 Việt Nam. Đội bạn có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 69. 

Về cuối trận, U23 Triều Tiên dồn ép liên tục nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đứng vững. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên trong khuôn khổ giải giao hữu CFA Team China 2026. 

Tin bóng đá 24-3: Bí ẩn đối thủ của U23 Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Bí ẩn đối thủ của U23 Việt Nam; Mua vé xem trận ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?; U23 Việt Nam bước vào giải đấu ở Trung Quốc với mục tiêu đặc biệt …

Hôm nay, giải CFA Team China 2026 với sự tham dự của 4 đội U23 là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Triều Tiên sẽ chính thức khởi tranh ở Tây An (Trung Quốc). Trong ngày ra quân, U23 Việt Nam sẽ có màn so tài với U23 Triều Tiên lúc 14h hôm nay (25/3). 

HLV Đinh Hồng Vinh và HLV các đội tham dự họp báo trước giải CFA Team China 2026. (Ảnh: VFF). 

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh, người dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu này, nói: "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan. 

Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai". 

Thực tế, lứa cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 hầu hết ở độ tuổi 20, 21 và nếu gọi chính xác theo độ tuổi thì đây chỉ là đội U21 Việt Nam với rất nhiều gương mặt lần đầu được tham dự một giải đấu quốc tế của độ tuổi U23. Vì thế, những giải đấu như thế này không khác gì sự bắt đầu một hành trình mới với một lứa cầu thủ hoàn toàn mới của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi U23. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của những Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Công Phương, những người đã có trải nghiệm với những lứa U23 trước đây là vô cùng quan trọng. 

Về đối thủ U23 Triều Tiên, đây thật sự là ẩn số với không chỉ U23 Việt Nam mà còn tất cả các đối thủ khác ở CFA Team China 2026. Vì COVID-19 và nhiều lý do khác, lứa cầu thủ sinh năm 2003, 2004 của bóng đá Triều Tiên gần như nói không với các giải quốc tế ở tất cả các lứa tuổi từ năm 2020 đến nay. 

Việc U23 Triều Tiên tham dự CFA Team China 2026 cũng đã là một bất ngờ và việc họ sử dụng lực lượng như thế nào tại trận đấu với U23 Việt Nam vẫn sẽ là dấu hỏi lớn. 

Chia sẻ trước giải đấu, HLV Kim Yong Jun của U23 Triều Tiên cũng từ chối nói chi tiết về lực lượng của U23 Triều Tiên. Ông chỉ phát biểu ngắn gọn: "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng với chúng tôi, chúng tôi cảm ơn LĐBĐ Trung Quốc vì đã mời chúng tôi. Hy vọng U23 Triều Tiên sẽ cùng các đội U23 Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan tạo nên một giải đấu hấp dẫn". 

Trung tâm bóng đá Tây An là nơi sẽ diễn ra trận đấu. (Ảnh: CFA). 
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. 
Giải đấu năm nay được tổ chức ở 2 sân là sân vận động quốc tế Tây An (sức chứa 60.000 chỗ) và sân phụ thuộc trung tâm bóng đá Tây An có sức chứa 500 chỗ. Trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên được tổ chức ở sân phụ. 

1' Trận đấu bắt đầu !!! U23 Việt Nam thi đấu trong trang phục màu đỏ. 

4' Với đội hình gồm nhiều gương mặt đã và đang được chinh chiến ở V-League, U23 Việt Nam khởi đầu trận đấu khá tự tin. 

HLV Đinh Hồng Vinh bố trí sơ đồ 3-4-3 với thủ môn Văn Bình, các trung vệ Quốc Anh, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt. Hàng tiền vệ gồm Bảo Long, Bá Đạt, Thành Trung, Thắng Long. Các cầu thủ trên hàng công là Văn Thuận, Công Phương và Minh Tâm. 

6' VÀOO!!! Thế trận tự tin của U23 Việt Nam trong những phút đầu đã được cụ thể hóa với bàn thắng mở tỷ số được ghi bởi tiền đạo đang khoác áo HAGL - Nguyễn Minh Tâm. 

14' U23 Triều Tiên đang có những nỗ lực để lấy lại sự chủ động. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với các pha tranh bóng ở giữa sân. 

17' U23 Triều Tiên có tình huống phối hợp trung lộ khá tốt nhưng các hậu vệ U23 Việt Nam đã kịp thời hóa giải. 

23' U23 Việt Nam có pha lên bóng rất nhanh. Tiền đạo áo đỏ đối mặt với thủ môn Kim Ryong Ik của Triều Tiên nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã đưa bóng đi chệch khung thành. 

29' U23 Triều Tiên mang đến giải đấu chỉ có 18 cầu thủ nhưng đa phần đều là những gương mặt đã từng cùng ĐTQG Triều Tiên thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Với kinh nghiệm quốc tế vượt trội so với các cầu thủ U23 Việt Nam, đội bóng Đông Bắc Á vẫn đang kiểm soát trận đấu sau những phút đầu nhập cuộc chậm. 

Số 15 Ra Myong Song, một trong những tuyển thủ quốc gia Triều Tiên có mặt trong trận đấu hôm nay giữa U23 Triều Tiên và U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC). 
36' U23 Triều Tiên đã phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi một cầu thủ bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Vào sân thay là An Kyong Ung. 

42' Trong ít phút vừa qua, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U23 Việt Nam. Các cầu thủ Triều Tiên đang đẩy cao đội hình nhằm tấn công tìm kiếm bàn gỡ. 

Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ !!!!

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. 

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

Ảnh: VFF. 
53' Các cầu thủ Triều Tiên vẫn đang là những người chủ động hơn. Dù vậy đội bóng áo trắng vẫn chưa thể ghi bàn gỡ hòa. 

56' U23 Việt Nam có 3 sự thay đổi người. Thành Trung, Minh Tâm và Công Phương rời sân. Quang Huy, Vadim Nguyễn và Đăng Dương vào sân. 

65' U23 Việt Nam tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự. Long Vũ vào thay Văn Thuận, Quang Vinh vào thay Bá Đạt. 

69' VÀO !!! U23 Triều Tiên cụ thể hóa những nỗ lực ép sân trong hiệp 2 bằng bàn thắng gỡ hòa với tình huống dứt điểm chính xác của cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. 

75' U23 Việt Nam với những cầu thủ dự bị vào sân chơi không ổn định như những nhân tố đã thi đấu trước đó. Thế trận vẫn đang thuộc về U23 Triều Tiên. 

83' U23 Triều Tiên đang cho thấy quyết tâm có chiến thắng trong những phút cuối cùng, U23 Việt Nam phải phòng ngự tương đối vất vả. 

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

Hết giờ !!! U23 Việt Nam hòa U23 Triều Tiên 1-1 trong ngày ra quân giải CFA Team China 2026. 

Trần Tiến/VOV.VN
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3: Tâm điểm U23 Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở giải CFA Team China 2026.

