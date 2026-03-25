Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3: Tâm điểm U23 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải CFA Team China 2026 gặp đối thủ U23 Triều Tiên. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 14h.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh, người dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu này, nói: "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan.

Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai".

Trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên sẽ được Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tuyến