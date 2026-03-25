Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên: Khởi đầu hành trình mới

Hôm nay, giải CFA Team China 2026 với sự tham dự của 4 đội U23 là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Triều Tiên sẽ chính thức khởi tranh ở Tây An (Trung Quốc). Trong ngày ra quân, U23 Việt Nam sẽ có màn so tài với U23 Triều Tiên lúc 14h hôm nay (25/3).

HLV Đinh Hồng Vinh và HLV các đội tham dự họp báo trước giải CFA Team China 2026. (Ảnh: VFF).

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh, người dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu này, nói: "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan.

Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai".

Thực tế, lứa cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 hầu hết ở độ tuổi 20, 21 và nếu gọi chính xác theo độ tuổi thì đây chỉ là đội U21 Việt Nam với rất nhiều gương mặt lần đầu được tham dự một giải đấu quốc tế của độ tuổi U23. Vì thế, những giải đấu như thế này không khác gì sự bắt đầu một hành trình mới với một lứa cầu thủ hoàn toàn mới của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi U23.

Trong bối cảnh đó, vai trò của những Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Công Phương, những người đã có trải nghiệm với những lứa U23 trước đây là vô cùng quan trọng.

Về đối thủ U23 Triều Tiên, đây thật sự là ẩn số với không chỉ U23 Việt Nam mà còn tất cả các đối thủ khác ở CFA Team China 2026. Vì COVID-19 và nhiều lý do khác, lứa cầu thủ sinh năm 2003, 2004 của bóng đá Triều Tiên gần như nói không với các giải quốc tế ở tất cả các lứa tuổi từ năm 2020 đến nay.

Việc U23 Triều Tiên tham dự CFA Team China 2026 cũng đã là một bất ngờ và việc họ sử dụng lực lượng như thế nào tại trận đấu với U23 Việt Nam vẫn sẽ là dấu hỏi lớn.

U23 Việt Nam tập luyện trước giải đấu. (Ảnh: Hoài Thương).

Chia sẻ trước giải đấu, HLV Kim Yong Jun của U23 Triều Tiên cũng từ chối nói chi tiết về lực lượng của U23 Triều Tiên. Ông chỉ phát biểu ngắn gọn: "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng với chúng tôi, chúng tôi cảm ơn LĐBĐ Trung Quốc vì đã mời chúng tôi. Hy vọng U23 Triều Tiên sẽ cùng các đội U23 Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan tạo nên một giải đấu hấp dẫn".

