Kết quả V-League 2023 hôm nay 2/8: CLB CAHN thắng nhọc Nam Định

Ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, CLB Công an Hà Nội đến làm khách trên sân của Nam Định. Đây là trận đấu đội chủ sân Thiên Trường vắng đến một nửa đội hình chính và chỉ có thể sử dụng 2 ngoại binh cùng đa phần các cầu thủ dự bị.

CLB Công an Hà Nội thắng nhọc nhằn đội hình dự bị của Nam Định. (Ảnh: Duy Đức).

Dù thi đấu với đội hình không phải mạnh nhất, Nam Định vẫn chơi mạch lạc và khiến CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Nếu may mắn, đội chủ sân Thiên Trường đã có thể mở điểm trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục là đội chơi tốt hơn và bàn mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà ở phút 53. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, tiền đạo Minh Tuấn di chuyển đón điểm rơi trước khi thực hiện cú lắc đầu hạ gục thủ thành Filip Nguyễn.

Sau đó, Nam Định có những sự điều chỉnh nhưng đó cũng là lúc CLB Công an Hà Nội có bàn gỡ hòa. Phút 61, Văn Thanh đưa bóng vào khu cấm địa của Nam Định và Success nhẹ nhàng khống chế rồi dứt điểm hết lực đánh bại Đức Dũng.

Về cuối trận, CLB Công an Hà Nội hoàn toàn áp đảo nhưng cũng phải nhờ đến may mắn, đại diện Thủ đô mới có bàn gỡ hòa. Phút 90+5, Ngô Đức Huy của Nam Định để bóng chạm tay quá rõ ràng trong vòng 16m50 và đội khách được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Jhon Cley ghi bàn ấn định chiến thắng nhọc nhằn cho CLB Công an Hà Nội.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Tĩnh hòa Thanh Hòa 0-0 trong màn đọ sức có 2 thẻ đỏ dành cho Trần Văn Công (Hà Tĩnh) và Gustavo (Thanh Hóa).