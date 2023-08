Lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay 2/8: Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Theo lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay 2/8, 3 cặp đấu thuộc nhóm đua vô địch sẽ diễn ra.

Vào lúc 18h00, Nam Định sẽ tiếp đón CLB Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường. Với ưu thế sân nhà, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể giành kết quả tốt trước đối thủ đang thi đấu thiếu ổn định.

Lịch thi đấu vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023

Cùng giờ với trận đấu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội là màn so tài giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hà Tĩnh chưa thắng ở giai đoạn 2, trong khi Thanh Hóa đã thắng 2 vòng đấu liên tiếp. Do đó, đội chủ nhà được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đoàn quân của HLV Popov.

Cũng theo lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay 2/8, vào lúc 19h15, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà Hàng Đẫy. Đã thắng đối thủ này ở 7 trên 10 lần chạm trán gần nhất, cuộc so tài vào tối nay là cơ hội tốt để nhà đương kim vô địch kiếm về thêm những điểm số. Trận đấu này sẽ được Báo Điện tử VOV tường thuật trực tuyến, kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.