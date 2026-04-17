Kết quả VBA Rookie Draft 2026: Lộ diện 6 cái tên được lựa chọn

Thứ Sáu, 14:20, 17/04/2026
VOV.VN - 6 VĐV triển vọng đã được các CLB lựa chọn thành công tại sự kiện VBA Rookie Draft 2026, mở ra nhiều kỳ vọng mới cho mùa giải gần kề.

Ngày 17/4, VBA phối hợp cùng FPT Play tổ chức sự kiện VBA Rookie Draft 2026 tại Hà Nội và TP.HCM. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của VBA và FPT Play.

Sau quá trình 3 tuần sàng lọc, tuyển chọn, huấn luyện và thử thách thi đấu, VBA đã tìm ra 24 vận động viên xuất sắc tham dự VBA Rookie Draft 2026 – nơi mở ra cơ hội thi đấu chính thức dành cho các tân binh thông qua các lượt chọn VĐV từ các CLB. VBA Rookie Draft 2026 là một trong những hoạt động thiết thực, thú vị, thể hiện rõ sự đánh giá, nhìn nhận chiến thuật của các CLB nhằm chuẩn bị cho mùa giải VBA 2026 chính thức. Sự kiện cũng là điểm nổi bật trong công tác tổ chức của VBA khi hợp tác cùng FPT Play bắt đầu từ mùa giải năm nay.

ket qua vba rookie draft 2026 lo dien 6 cai ten duoc lua chon hinh anh 1
Thứ tự lựa chọn của các CLB được xác định qua các vòng quay

Tại sự kiện lần này, thứ tự lựa chọn của các CLB được xác định dựa trên kết quả bốc thăm. Có tổng cộng 6 lượt chọn tương ứng với 6 đội và các lượt chọn này được tìm ra sau mỗi lượt quay bóng. Số quả bóng của mỗi đội sở hữu sẽ dựa trên thứ hạng của mùa giải chính năm ngoái (VBA Regular Season 2025). Cụ thể:

-Hanoi Buffaloes: 1 bóng (4.76%)

-Nha Trang Dolphins: 2 bóng (9.52%)

-Cantho Catfish: 3 bóng (14.29%)

-Saigon Heat: 4 bóng (19.05%)

-Danang Dragons: 5 bóng (23.81%)

-Ho Chi Minh City Wings: 6 bóng (28.57%)

Lượt quay đầu tiên có 21 quả bóng. Sau mỗi vòng quay, toàn bộ bóng thuộc về câu lạc bộ đã xác định lượt chọn sẽ bị loại khỏi lượt quay tiếp theo. Ngoài ra, các CLB có số bóng thấp được ưu tiên chọn số đại diện trên bóng.

ket qua vba rookie draft 2026 lo dien 6 cai ten duoc lua chon hinh anh 2
Lâm Bình Duy được CLB Cantho Catfish tuyển mộ ở lượt chọn đầu tiên

Với lượt lựa chọn đầu tiên tại Rookie Draft, Cantho Catfish chính thức gọi tên vận động viên Lâm Bình Duy. Tại lượt lựa chọn thứ 2, Danang Dragons đã gọi tên Lê Trung Bảo Khang. Tại lượt lựa chọn thứ 3, Ho Chi Minh City Wings đã chọn Nguyễn Hồng Sơn. Tại lượt lựa chọn thứ 4, Nha Trang Dolphins đã gọi tên Trần Minh Tiến. Tại lượt lựa chọn thứ 5, Saigon Heat đã gọi tên Nguyễn Thế Đăng. Với lượt lựa chọn thứ 6, Hanoi Buffaloes chính thức gọi tên vận động viên Lee Hà Huấn.

Sau sự kiện này, CLB và VĐV sẽ có thời hạn 3 ngày để tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng thi đấu. Quá thời hạn, CLB hoặc VĐV vi phạm sẽ chấp hành xử lý theo quy định.

Sau sự kiện, 18 VĐV không được lựa chọn sẽ trở thành vận động viên tự do trong mùa giải VBA 2026. Các CLB có quyền liên hệ trực tiếp để thương thảo và ký hợp đồng.

VĐV không ký kết với bất kỳ CLB nào trong mùa giải 2026 sẽ không được miễn quy trình tuyển chọn ở các mùa giải tiếp theo.

ket qua vba rookie draft 2026 lo dien 6 cai ten duoc lua chon hinh anh 3
Hanoi Buffaloes dành lựa chọn 6 cho Lee Hà Huấn tại VBA Draft Rookie 2026

Mùa giải VBA 2026 – mùa giải thứ 11 của VBA – dự kiến khởi tranh từ tháng 5/2026 với nhiều điểm đổi mới trong bản quyền truyền thông, công nghệ sản xuất và chiến lược phát triển cầu thủ. FPT Play, đối tác chiến lược của VBA 2026, sẽ thí điểm sản xuất các trận VBA chất lượng cao với quy chuẩn từ 9 - 10 máy quay, đồng thời triển khai số lượng cố định 2 bình luận viên mỗi trận, thực hiện công tác bình luận chuyên môn ngay tại sân đấu. Chất lượng hình ảnh 4K áp dụng cho một số trận bóng tâm điểm. Song song, FPT Play sẽ phối hợp cùng VBA triển khai nhiều hoạt động đồng hành, xuyên suốt từ giai đoạn trước, trong và sau mỗi mùa giải.

FPT Play sẽ phối hợp cùng VBA triển khai nhiều hoạt động đồng hành, xuyên suốt từ giai đoạn trước, trong và sau mỗi mùa giải.

Tải ngay ứng dụng FPT Play để theo dõi trực tiếp và cập nhật thường xuyên tin tức mới nhất về VBA 2026: https://fptplay.go.link/hYJKv

VBA 10 nam 02.jpg

VBA chuyển mình sau một thập kỷ phát triển

VOV.VN - Mùa giải VBA 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam khi hàng loạt thay đổi lớn được triển khai, từ bản quyền truyền thông, công nghệ sản xuất hợp tác cùng FPT Play đến chiến lược phát triển cầu thủ.

Ngọc Duy/VOV.VN
Tag: VBA Rookie Draft 2026 VBA bóng rổ
VBA bắt tay FPT Play trong 5 mùa giải, nâng tầm bóng rổ Việt Nam

VOV.VN - Ngày 31/3, tại TP.HCM, Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) chính thức tổ chức sự kiện giới thiệu mùa giải VBA 2026 – VBA 11, đánh dấu cột mốc mở ra một chương phát triển mới cho bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.

VOV.VN - Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật ở công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực cộng đồng.

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc chính thức ký hợp đồng với VFF và sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến hết SEA Games 34.

