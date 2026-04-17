HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam

Thứ Sáu, 12:10, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc chính thức ký hợp đồng với VFF và sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến hết SEA Games 34.

hlv hoang van phuc chinh thuc dan dat Dt nu viet nam hinh anh 1
HLV Hoàng Văn Phúc ký hợp đồng với VFF và trở thành tân HLV ĐT nữ Việt Nam

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng và công bố HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Theo đó, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến kết thúc SEA Games 34 (tổ chức tại Malaysia).

Nhiệm vụ trọng tâm của tân HLV Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho ĐT nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 dự kiến diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, tiếp đó là SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.

hlv hoang van phuc chinh thuc dan dat Dt nu viet nam hinh anh 2
HLV Hoàng Văn Phúc kế nhiệm HLV Mai Đức Chung dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam

VFF bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới, góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

Chia sẻ về vai trò mới, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ vinh dự khi được VFF giao trọng trách và gửi lời tri ân người tiền nhiệm là HLV Mai Đức Chung. Ông kỳ vọng, với kinh nghiệm tích lũy cùng sự đồng lòng của Ban huấn luyện và các cầu thủ, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã có, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

hlv hoang van phuc chinh thuc dan dat Dt nu viet nam hinh anh 3
HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ

“Trong giai đoạn tới, tôi xác định sẽ cùng Ban huấn luyện xây dựng ĐT nữ Việt Nam theo hướng ổn định nhưng không ngừng đổi mới. Chúng ta sẽ chú trọng phát huy kinh nghiệm của các trụ cột, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển, từng bước kế thừa lực lượng. Mục tiêu là xây dựng một tập thể đoàn kết, có lối chơi kỷ luật, hiện đại và luôn duy trì khát khao cống hiến, khát vọng chiến thắng trong mỗi trận đấu” – HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trong sự nghiệp, HLV Hoàng Văn Phúc từng dẫn dắt nhiều đội tuyển trẻ của bóng đá nam và từng dẫn dắt ĐT Việt Nam ở giai đoạn 2012 – 2014. Tại cấp độ CLB, ông từng làm việc tại nhiều đội bóng ở V-League và từng giúp CLB Quảng Nam giành chức vô địch V-League 2017.

hlv hoang van phuc chinh thuc dan dat Dt nu viet nam hinh anh 4
Ngọc Duy/VOV.VN
Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo nói lời gan ruột khi tái xuất ở V-League

Hà Nội FC – TP.HCM: HLV Harry Kewell nói được làm được?

Bầu Đức: "Mong muốn tìm ra những Công Phượng, Quang Hải mới"

