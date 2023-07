Kết quả vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023: CAHN cầm vàng lại để vàng rơi

15:41

Sau khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội chỉ còn một mục tiêu duy nhất trong mùa giải này là V-League 2023. Họ đang dẫn đầu giải đấu sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Viettel FC đã giành chiến thắng ở vòng đấu này nên tạm thời bằng điểm với Công an Hà Nội nhưng vẫn đứng sau do kém chỉ số phụ. Tất nhiên, Công an Hà Nội muốn giữ vững lợi thế nên 3 điểm trước Hà Tĩnh là mục tiêu số 1.

Quang Hải và Filip Nguyễn là hai tân binh gây được nhiều sự chú ý của Công an Hà Nội. Thủ thành Việt kiều đã chơi khá tốt trong 2 trận đấu gần đây còn Quang Hải vẫn chưa tìm lại được cảm giác bóng.