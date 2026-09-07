Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea

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Trận derby London trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 giữa Arsenal và Chelsea trên sân Emirates đã diễn ra đầy kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ 78 giây sau khi bóng lăn. Morgan Rogers đã ra chân rất nhanh, mở tỷ số cho Chelsea trong sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ Arsenal cũng như đông đảo CĐV Pháo thủ trên khán đài. Mặc dù vậy, Arsenal vẫn biết cách đứng vững trước gáo nước lạnh đó ở Emirates.

Ảnh: Reuters

Pháo thủ tấn công dồn dập và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martínez hay cột dọc cứu thua, có lẽ Chelsea đã sớm phải nhận bàn thua sau các tình huống dứt điểm của Calafiori hay Kai Havertz. Thậm chí lưới của Chelsea đã rung lên ở phút 12 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm nhưng VAR không công nhận bàn thắng của Arsenal do lỗi việt vị của Konsa.

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đội chủ nhà cũng sớm được đền đáp. Phút 25, Declan Rice chuyền bóng cho Kai Havertz đột phá từ cánh phải vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chìm bằng chân trái vào góc gần, tung lưới thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea, quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Sau khi trận đấu về vạch xuất phát, Arsenal và Chelsea chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi dù Pedro Neto đã đánh bại thủ môn David Raya với cú dứt điểm chân trái hiểm hóc ở phút bù giờ nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của The Blue.

Bước sang hiệp hai, Arsenal cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm khi kiểm soát bóng lên tới 82% trên sân và sớm có bàn thắng vượt lên. Phút 50, pha lên bóng nhịp nhàng của các cầu thủ Arsenal và Tzolis chuyền bóng từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào vòng cấm cho Kai Havertz thả bóng tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Chelsea để Ødegaard dễ dàng thoát xuống và hạ gục thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháo thủ.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng vượt lên, Arsenal chơi phòng ngự - phản công và nếu may mắn hơn Saka đã có thể ghi bàn thắng trong pha dứt điểm thế đối mặt với thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea. Các cầu thủ đội khách cũng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng phong độ chói sáng của thủ môn David Raya đặc biệt là pha cản phá siêu phẩm của Estêvão ở những phút cuối trận đã giúp Pháo thủ giữ 3 điểm ở lại Emirates.