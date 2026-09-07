Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea
VOV.VN - Kết quả vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm nay 7-9: Arsenal ngược dòng hạ Chelsea trên sân nhà Emirates.
Trận derby London trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 giữa Arsenal và Chelsea trên sân Emirates đã diễn ra đầy kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Chỉ 78 giây sau khi bóng lăn. Morgan Rogers đã ra chân rất nhanh, mở tỷ số cho Chelsea trong sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ Arsenal cũng như đông đảo CĐV Pháo thủ trên khán đài. Mặc dù vậy, Arsenal vẫn biết cách đứng vững trước gáo nước lạnh đó ở Emirates.
Pháo thủ tấn công dồn dập và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martínez hay cột dọc cứu thua, có lẽ Chelsea đã sớm phải nhận bàn thua sau các tình huống dứt điểm của Calafiori hay Kai Havertz. Thậm chí lưới của Chelsea đã rung lên ở phút 12 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm nhưng VAR không công nhận bàn thắng của Arsenal do lỗi việt vị của Konsa.
Mặc dù vậy, những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đội chủ nhà cũng sớm được đền đáp. Phút 25, Declan Rice chuyền bóng cho Kai Havertz đột phá từ cánh phải vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chìm bằng chân trái vào góc gần, tung lưới thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea, quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal.
Sau khi trận đấu về vạch xuất phát, Arsenal và Chelsea chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi dù Pedro Neto đã đánh bại thủ môn David Raya với cú dứt điểm chân trái hiểm hóc ở phút bù giờ nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của The Blue.
Bước sang hiệp hai, Arsenal cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm khi kiểm soát bóng lên tới 82% trên sân và sớm có bàn thắng vượt lên. Phút 50, pha lên bóng nhịp nhàng của các cầu thủ Arsenal và Tzolis chuyền bóng từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào vòng cấm cho Kai Havertz thả bóng tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Chelsea để Ødegaard dễ dàng thoát xuống và hạ gục thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháo thủ.
Sau bàn thắng vượt lên, Arsenal chơi phòng ngự - phản công và nếu may mắn hơn Saka đã có thể ghi bàn thắng trong pha dứt điểm thế đối mặt với thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea. Các cầu thủ đội khách cũng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng phong độ chói sáng của thủ môn David Raya đặc biệt là pha cản phá siêu phẩm của Estêvão ở những phút cuối trận đã giúp Pháo thủ giữ 3 điểm ở lại Emirates.
Chelsea khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy hứng khởi nhưng chuyến làm khách Arsenal tại vòng 3 Premier League sẽ là bài kiểm tra lớn nhất với Xabi Alonso. The Blues toàn thắng 3 trận chính thức đầu mùa, ghi 9 bàn, nhưng hàng thủ đã để lọt lưới 5 bàn sau hai vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.
Sau mùa giải 2025/26 gây thất vọng với vị trí thứ 10, Chelsea tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Tây London bổ nhiệm Xabi Alonso và đưa về nhiều tân binh, đồng thời bổ sung kinh nghiệm bằng Jordan Henderson và Danny Welbeck.
Alonso nhanh chóng áp dụng sơ đồ 3-4-3 từng giúp ông thành công cùng Bayer Leverkusen. Công thức này mang lại hiệu quả trên hàng công khi Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro tạo thành bộ ba giàu khả năng đột biến.
Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là điểm yếu rõ rệt. Chelsea đã trải qua 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Premier League, trong đó nhận 5 bàn thua sau hai vòng đầu mùa. Đây là bài toán Alonso khó giải quyết ngay lập tức.
Arsenal bước vào trận derby London với nền tảng phòng ngự tốt hơn hẳn. Pháo thủ toàn thắng hai vòng đầu và chưa nhận bàn thua. Trong hai trận này, đối thủ chỉ tung 11 cú dứt điểm, với duy nhất một lần đưa bóng đi trúng đích.
Nếu tính cả trận tranh Siêu cúp Anh, Arsenal đã giữ sạch lưới cả ba trận đầu mùa. Hàng thủ tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong cách vận hành của HLV Mikel Arteta.
Ở chiều ngược lại, Arsenal vẫn cần giải bài toán nhân sự trên hàng công sau khi Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus ra đi mà không có thêm tân binh trong ngày cuối chuyển nhượng. Dù vậy, Arteta vẫn sở hữu nhiều lựa chọn với Kai Havertz, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Eberechi Eze.
Chelsea cũng gặp bất lợi về thành tích đối đầu. The Blues không thắng Arsenal trong 9 lần chạm trán gần nhất tại Premier League và thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates.
Với sự ổn định của Arsenal và những vấn đề phòng ngự Chelsea chưa giải quyết được, trận derby London sẽ là phép thử đáng kể cho tham vọng của Xabi Alonso.
Đội hình ra sân:
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Lewis-Skelly; Saka, Havertz, Tzolis.
Dự bị: Arrizabalaga, Hincapie, Zubimendi, Merino, Guimaraes, Eze, Madueke, Dowman, Gyokeres.
Chelsea (3-4-2-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Lacroix; Neto, James, Lavia, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.
Dự bị: Penders, Colwill, Gusto, Chavvaria, Barco, Quenda, Gittens, Estevao, Welbeck.
Trọng tài chính: Chris Kavanagh.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Arsenal ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Chelsea mặc áo xanh - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
2': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Arsenal và Morgan Rogers ngay lập tức tung ra cú chân phải rất nhanh đưa bóng chìm vào cự li gần, đánh bại thủ môn David Raya, mở tỷ số cho Chelsea !!!
5': Nguy hiểm !!! Ødegaard đá sệt vào vòng cấm từ chấm đá phạt ngay ngang vòng cấm địa chếch bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Arsenal để Calafiori băng vào đá bồi cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã lao ra rất nhanh khép góc, cứu thua cho Chelsea.
12': VÀOOOOOOO !!! Rice treo bóng tinh tế vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp ngay sát mép vòng cấm khiến một hậu vệ Chelsea phá hụt bóng, Gabriel Magalhães băng vào dứt điểm nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã băng ra cản phá thành công, Konsa sau đó lao vào đá bồi đưa bóng dội cột dọc bật ra và Calafiori chỉ việc dứt điểm chân phải vào khung thành đã bỏ trống.
Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định Konsa đã việt vị và bàn thắng không được công nhận cho các cầu thủ Arsenal.
15': Đánh đầu !!! Ødegaard bấm bóng tinh tế vào vòng cấm để Kai Havertz dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho Chelsea.
21': Dứt điểm !!! Cole Palmer khống chế bóng khéo léo trước vòng cấm và tung ra cú dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân trái khiến thủ môn David Raya phải mất hai nhịp mới ôm gọn trái bóng trước đà băng vào của Joao Pedro.
23': Phối hợp nhịp nhàng !!! Bóng được căng ngang vào vòng cấm Chelsea từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Arsenal, Kai Havertz khống chế bóng gọn gàng trước khi làm động tác giả dứt điểm và giật gót để Ødegaard băng lên từ phía sau sút bóng chân trái nhưng hậu vệ áo xanh đã chơi lăn xả, lấy thân mình che chắn cho khung thành của thủ môn Emiliano Martínez.
25': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Declan Rice chuyền bóng cho Kai Havertz đột phá từ cánh phải vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chìm bằng chân trái vào góc gần, tung lưới thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea, quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal !!!
31': Nguy hiểm !!! Joao Pedro giữ bóng khéo léo trước khi nhả bóng cho Morgan Rogers xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua hậu vệ Arsenal và dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc góc xa khung thành thủ môn David Raya.
34': Sút xa !!! Lewis-Skelly thoải mái tung ra cú dứt điểm chân trái từ tuyến hai đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea.
37': Không được !!! Tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân của các cầu thủ Arsenal và Joao Pedro sau khi quan sát thấy thủ môn David Raya đã rời xa khung thành thì tiền đạo Chelsea quyết định tung ra cú dứt điểm chân phải từ xa đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành đội chủ nhà.
45'+3: CỘT DỌC CỨU THUA !!! Pedro Neto đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Chelsea vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái găm bóng chìm vào góc xa khiến thủ môn David Raya đã bó tay nhưng bóng dội cột dọc khung thành Arsenal bật ra.
45'+5: Hết hiệp một !!! Arsenal và Chelsea tạm hòa nhau 1-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Emirates.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
50': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Pha lên bóng nhịp nhàng của các cầu thủ Arsenal và Tzolis chuyền bóng từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào vòng cấm để Kai Havertz thả bóng tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Chelsea để Ødegaard dễ dàng thoát xuống và hạ gục thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháo thủ !!!
60': Thay người !!! Chelsea có liền hai sự thay đổi người khi Pep Chavarría và Malo Gusto vào sân thế chỗ Hato và Lavia.
69': Nguy hiểm !!! Sáka dứt điểm tinh tế bằng chân trái vào góc xa nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã bay người đấm bóng cứu thua cho Chelsea.
83': Không được !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Chelsea, Morgan Rogers đột phá và bị 2 cầu thủ Arsenal phạm lỗi nhưng Cole Palmer đã cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân trái quyết đoán đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn David Raya bên phía đội chủ nhà.
88': Cơ hội !!! Reece James tung ra cú sút phạt hàng rào từ cự ly hơn 25m nhưng bóng trúng đầu Declan Rice bật ra.
89': Từ chối siêu phẩm !!! Estêvão đột phá từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Chelsea vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng chân trái, bóng đi cao và găm vào góc xa nhưng thủ môn David Raya đã chạm những đầu ngón tay vào bóng, cứu thua cho Arsenal.
90'+5: HẾT GIỜ !!! Arsenal đã lội ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước Chelsea trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027.
Kết quả Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 22h30 tối nay 6/9.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Chelsea, vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 6/9 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates (London, Vương quốc Anh).