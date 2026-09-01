Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 1/9/2026, Arsenal chia sẻ ngôi đầu với Man City khi cả 2 đội cùng có 6 điểm và có hiệu số +4.

Man City tạm xếp trên do ghi nhiều bàn thắng hơn. Ngoài Arsenal và Man City, Chelsea cùng Hull City cũng là những đội đã toàn thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Ở nhóm sau, MU tạm xếp thứ 10 với 3 điểm trong khi Liverpool có 2 điểm, xếp hạng 13. Đứng cuối bảng là 2 đội Tottenham và Aston Villa, những CLB chưa có điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng nào.