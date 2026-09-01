Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa 1-0 trong trận đấu tại vòng 2 diễn ra lúc 2h ngày 1/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Villa Park ở Birmingham, Vương quốc Anh.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa 1-0 trong trận đấu tại vòng 2 diễn ra lúc 2h ngày 1/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Villa Park ở Birmingham, Vương quốc Anh.
Đây là trận đấu Arsenal gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng có được 3 điểm với bàn thắng duy nhất được ghi ở hiệp 2. Phút 59, sau tình huống phối hợp rất nhanh bên cánh trái, Calafiori tung ra quả căng ngang vào trong để Saka đệm bóng cận thành tung lưới Aston Villa.
Thắng lợi này giúp Arsenal có 6 điểm tuyệt đối, tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.