Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa

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Arsenal sẽ có chuyến làm khách đến sân Villa Park để đối đầu Aston Villa ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Arsenal vừa thắng Coventry 3-0 ở vòng mở màn, trong khi Villa khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-4 trước Brighton.

Aston Villa bước vào mùa giải mới với quá nhiều biến động. Họ mất Morgan Rogers, Youri Tielemans và Ezri Konsa trong mùa hè, trong khi tương lai của Ollie Watkins và Emiliano Martínez tiếp tục không chắc chắn. Konsa thậm chí đã chuyển sang chính Arsenal với mức phí khoảng 51 triệu bảng.

Những xáo trộn ấy lập tức bộc lộ ở trận ra quân. Villa thua 0-4 trên sân Brighton, thủng lưới cả bốn bàn chỉ trong 31 phút đầu tiên. João Gomes còn nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp một, trong khi Watkins không có tên trong đội hình vì những bất ổn liên quan đến tương lai.

Đó là màn trình diễn đáng lo và thầy trò HLV Emery sẽ cần phải cải thiện nếu không muốn tiếp tục thua đậm một Arsenal đang hừng hực khí thế.

Arsenal lại khởi đầu mùa giải theo cách gần như hoàn hảo. Sau khi đánh bại Manchester City 3-0 ở Siêu Cúp Anh, thầy trò Mikel Arteta tiếp tục thắng Coventry 3-0 ở trận mở màn Ngoại hạng Anh.

Điều đáng nói là Arsenal không chỉ có kết quả tốt mà còn bước vào mùa giải với bộ khung ổn định hơn Villa. Bruno Guimarães bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa, Christos Tzolis mang tới sự trực diện ở cánh trái, còn Konsa giúp Arteta có thêm phương án chất lượng ở hàng thủ trong bối cảnh William Saliba và Jurrien Timber gặp vấn đề thể lực.

Trong trận đấu đêm nay, Aston Villa sẽ vắng Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey và Tammy Abraham đều đang chấn thương. Joao Gomes bị treo giò. Về phía Arsenal, William Saliba, Jurrien Timber chấn thương. Guimaraes có thể tái xuất. Tân binh Konsa nhiều khả năng sẽ có màn ra mắt trước chính đội bóng cũ.