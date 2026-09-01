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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa

Thứ Ba, 04:01, 01/09/2026
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VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa 1-0 trong trận đấu tại vòng 2 diễn ra lúc 2h ngày 1/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Villa Park ở Birmingham, Vương quốc Anh.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 1/9: Arsenal thắng tối thiểu Aston Villa 1-0 trong trận đấu tại vòng 2 diễn ra lúc 2h ngày 1/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Villa Park ở Birmingham, Vương quốc Anh.

Đây là trận đấu Arsenal gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng có được 3 điểm với bàn thắng duy nhất được ghi ở hiệp 2. Phút 59, sau tình huống phối hợp rất nhanh bên cánh trái, Calafiori tung ra quả căng ngang vào trong để Saka đệm bóng cận thành tung lưới Aston Villa. 

Thắng lợi này giúp Arsenal có 6 điểm tuyệt đối, tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. 

09:46
09:47
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09:47
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09:51

Arsenal sẽ có chuyến làm khách đến sân Villa Park để đối đầu Aston Villa ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Arsenal vừa thắng Coventry 3-0 ở vòng mở màn, trong khi Villa khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-4 trước Brighton. 

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Aston Villa bước vào mùa giải mới với quá nhiều biến động. Họ mất Morgan Rogers, Youri Tielemans và Ezri Konsa trong mùa hè, trong khi tương lai của Ollie Watkins và Emiliano Martínez tiếp tục không chắc chắn. Konsa thậm chí đã chuyển sang chính Arsenal với mức phí khoảng 51 triệu bảng.

Những xáo trộn ấy lập tức bộc lộ ở trận ra quân. Villa thua 0-4 trên sân Brighton, thủng lưới cả bốn bàn chỉ trong 31 phút đầu tiên. João Gomes còn nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp một, trong khi Watkins không có tên trong đội hình vì những bất ổn liên quan đến tương lai.

Đó là màn trình diễn đáng lo và thầy trò HLV Emery sẽ cần phải cải thiện nếu không muốn tiếp tục thua đậm một Arsenal đang hừng hực khí thế. 

Arsenal lại khởi đầu mùa giải theo cách gần như hoàn hảo. Sau khi đánh bại Manchester City 3-0 ở Siêu Cúp Anh, thầy trò Mikel Arteta tiếp tục thắng Coventry 3-0 ở trận mở màn Ngoại hạng Anh. 

Điều đáng nói là Arsenal không chỉ có kết quả tốt mà còn bước vào mùa giải với bộ khung ổn định hơn Villa. Bruno Guimarães bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa, Christos Tzolis mang tới sự trực diện ở cánh trái, còn Konsa giúp Arteta có thêm phương án chất lượng ở hàng thủ trong bối cảnh William Saliba và Jurrien Timber gặp vấn đề thể lực.

Trong trận đấu đêm nay, Aston Villa sẽ vắng Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey và Tammy Abraham đều đang chấn thương. Joao Gomes bị treo giò. Về phía Arsenal, William Saliba, Jurrien Timber chấn thương. Guimaraes có thể tái xuất. Tân binh Konsa nhiều khả năng sẽ có màn ra mắt trước chính đội bóng cũ.

01:24
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
01:27
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Ảnh: Reuters. 
02:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Arsenal giao bóng trước. 

02:03

3' Aston Villa có pha dàn xếp khá ấn tượng nhưng cú tạt bóng cuối cùng của Cash đã bị Gabriel hóa giải. 

02:08

8' Tzolis chuyền bóng cho Skelly tung ra cú sút ngay, hậu vệ của Aston Villa đã kịp thời can thiệp. 

02:09
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Ảnh: Reuters. 
02:13

12' Hàng thủ Arsenal đứng sững cả lại để Buendia (Aston Villa) dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành thủ môn Raya. Trước đó, các hậu vệ đội khách cho rằng một cầu thủ chủ nhà đã phạm lỗi với Tzolis. 

02:22

22' Tốc độ trận đấu không quá cao. Arsenal cũng chọn thời điểm để dâng cao chứ không tấn công ồ ạt. 

02:27

27' Maatsen (Aston Villa) có bóng bên cánh trải, anh tung ra cú cứa lòng bóng đi chệch khung thành Arsenal. 

02:28
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Ảnh: Reuters. 
02:31

30' Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt với những pha phạm lỗi liên tục của cầu thủ đôi bên. 

02:39

37' Arsenal đang tương đối bí ý tưởng trước những pha bóng rất rát của các hậu vệ Aston Villa. 

02:46

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

02:46
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Ảnh: Reuters. 
02:47

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

03:03

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

03:09

50' Skelly tạt bóng để Havertz nỗ lực đánh đầu nhưng Lindelof bên phía Aston Villa đã lựa chọn vị trí chính xác để cản phá. 

03:10
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Ảnh: Reuters. 
03:15

55' Maatsen phạm lỗi với Saka của Arsenal. Ban đầu trọng tài xác định là phạt đền cho Arsenal nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết dịnh điểm phạm lỗi là ở ngoài vòng cấm. Đội khách chỉ đưởng hưởng quả phạt trực tiếp. Odegaard thực hiện cú đá khiến thủ môn Suzuki đứng chôn chân nhưng bóng đi ra ngoài khung thành đội chủ nhà. ‭

03:18

59' VÀO OOO!!!!! Arsenal có bàn mở tỷ số. Sau tình huống phối hợp rất nhanh bên cánh trái, Calafiori tung ra quả căng ngang vào trong để Saka đệm bóng cận thành tung lưới Aston Villa. 

03:23

65' Aston Villa tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Arsenal nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã không vượt qua được hàng thủ đội khách. 

03:23
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Ảnh: Reuters. 
03:30

72' Trận đấu lại trở về với trạng thái quyết liệt, không ngại va chạm ở cuối hiệp 1. Aston Villa với lực yếu hơn cũng không thể tấn công với cường độ liên tục. 

03:37

79' Arsenal có sự thay đổi người bắt buộc khi Mosquera chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Konsa. 

03:48

Trận đấu có 8 phút bù giờ !!!!

03:58

Hết giờ !!! Arsenal thắng Aston Villa 1-0.

ket qua ngoai hang anh hom nay 1 9 arsenal thang toi thieu aston villa hinh anh 20
Trần Tiến/VOV.VN
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