Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9-5: MU hòa hú vía trên sân Sunderland

Thứ Bảy, 22:58, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9-5: MU hòa hú vía trên sân Sunderland ở sân vận động Ánh Sáng.

23:11
Trên sân vận động Ánh sáng, Sunderland và MU đều đã có những cơ hội của riêng mình nhưng không đội nào có thể tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 đầy tiếc nuối.

Với kết quả này, MU tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 65 điểm còn Sunderland đang đứng thứ 12 với 48 điểm.

MU và Sunderland chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
Điểm nhấn ngay trước khi trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 là việc Cunha phải lĩnh thẻ vàng vì ngã vờ trong vòng cấm Sunderland. (Ảnh: Reuters)
Bruno Fernandes vẫn chưa thể cán mốc 20 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: Reuters)
Ngoại hạng Anh đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Một số cuộc đua vẫn còn tiếp diễn nhưng với 2 CLB Sunderland và MU, mùa giải xem như đã hoàn tất. Sunderland đã chắc chắn trụ hạng còn MU đã chắc chắn có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau. 

Sunderland hiện đứng thứ 12 với 47 điểm sau 35 vòng đấu, thành tích không quá nổi bật nhưng đủ cho thấy sự ổn định của một tập thể giàu tính tổ chức. Đội bóng của HLV Regis Le Bris thắng 12, hòa 11 và thua 12 trận, ghi 37 bàn nhưng thủng lưới tới 46 lần. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn điểm số của Mèo đen được tích lũy tại Stadium of Light, nơi họ giành tới 8 chiến thắng và chỉ thua 4 trận từ đầu mùa.

Không khí cuồng nhiệt tại sân nhà đang trở thành thứ vũ khí tinh thần cực kỳ lợi hại của Sunderland. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh thường nhập cuộc với cường độ cao, pressing quyết liệt ở khu vực giữa sân và cố gắng kéo đối thủ vào những cuộc chiến giàu thể lực. Trận hòa 1-1 trên sân Wolves khi thi đấu thiếu người mới đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng duy trì sự kỷ luật chiến thuật của Sunderland trong tình thế khó khăn. 

Ở chiều ngược lại, MU vẫn sở hữu hàng công thuộc nhóm mạnh nhất giải với 63 bàn thắng sau 35 trận. Chiến thắng 3-2 trước Liverpool vòng trước tiếp tục cho thấy khả năng bùng nổ của đội bóng do Carrick dẫn dắt. Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy cũng kéo theo một vấn đề quen thuộc: hàng thủ thiếu ổn định. MU đã thủng lưới tới 48 bàn mùa này, con số khá cao với một đội đang nằm trong top 3. 

Đáng nói hơn, thành tích sân khách của Quỷ đỏ không quá tốt. Họ chỉ thắng 6/17 trận xa nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này, hòa tới 7 trận. Điều đó cho thấy MU thường gặp khó khi phải đối đầu với các đội chơi pressing mạnh và duy trì cường độ cao trên sân nhà.

Sunderland vs MU vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025-2026 (Ảnh: Reuters)
Ảnh: Reuters
Bruno cùng các cầu thủ MU tới sân vận động Ánh Sáng của Sunderland (Ảnh: Reuters)
Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Sunderland cũng đã tới sân và sẵn sàng cho trận đấu (Ảnh: Reuters)
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Đội hình ra sân:

Sunderland: Roefs, Hume, Geertruida, Alderete, Mandava, Sadiki, Xhaka, Mukiele, Le Fee, Talbi, Brobbey.

Dự bị: Ellborg, Cirkin, Angulo, Rigg, Mayenda, O’Nien, Isidor, Diarra, Bi.

MU: Lammens, Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw, Mount, Mainoo, Diallo, Fernandes, Cunha, Zirkzee.

Dự bị: Bayindir, Dalot, Malacia, Dorgu, Yoro, Mbeumo, Heaven, Jack Fletcher, Tyler Fletcher.

Trọng tài chính: Stuart Attwell (Warwickshire)

21:01

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Sunderland ra sân trong trang phục áo sọc đỏ trắng - quần đen, trong khi các cầu thủ MU mặc áo đen - quần vàng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

5': Không vào !!! Pha đập nhả từ cánh trái vào trung lộ theo hướng lên bóng của đội chủ nhà tạo điều kiện cho Sadikia dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải, khiến thủ môn Senne Lammens chỉ còn biết đứng nhìn nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành MU.

6': Đối mặt !!! Tiếp tục một tình huống đập nhả một chạm ăn ý ở trung lộ giúp Sadiki thoát xuống nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt với cú sút chân phải chìm vào góc gần khung thành MU.

Sunderland đang dồn ép MU (Ảnh: Reuters)
28': Đánh đầu !!! Matheus Cunha treo bóng rất dẻo từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Zirkzee bật cao dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Roefs bên phía đội chủ nhà.

32': Nguy hiểm !!! Brobbey xoay người khéo léo dứt điểm chân phải trong vòng cấm đưa bóng đi cắt ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.

MU và Sunderland đang chơi ăn miếng, trả miếng (Ảnh: Reuters)
44': Không được !!! Bruno treo bóng từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách vào vòng cấm để Zirkzee bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Roefs đã dễ dàng ôm gọn bóng trong tay.

45'+2: Hết hiệp một !!! Sunderland và MU tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Ánh Sáng.

Brobbey suýt mở tỷ số cho Sunderland ở cuối hiệp một (Ảnh: Reuters)
46': Hiệp hai bắt đầu !!!

49': Dứt điểm từ xa !!! Hàng loạt pha đập nhả một chạm ăn ý giữa các cầu thủ MU bên cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách tạo điều kiện cho Matheus Cunha tung ra cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Roefs bên phía Sunderland.

Ảnh: Reuters
60': Cơ hội !!! Bóng được các cầu thủ Sunderland treo bóng vào vòng cấm từ chấm phạt góc khiến Mazraoui đánh đầu thẳng về khung thành thủ môn Senne Lammens nhưng rất may cho MU là bóng đi vọt xà ngang.

63': Đối mặt !!! Brobbey xoay người nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội và dứt điểm chân trái đầy uy lực, găm bóng chìm vào góc xa, nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens của MU trong thế đối mặt.

Ảnh: Reuters
71': Cột dọc cứu thua !!! Le Fee tung ra cú sút chân trái hiểm hóc khiến thủ môn Senne Lammens chỉ còn biết đứng nhìn bóng lăn từ từ vào góc xa nhưng rất may cho MU là bóng dội cột dọc bật ra.

85': Sút xa !!! Le Fee đột phá dũng mãnh từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.

Mbeumo chưa để lại nhiều dấu ấn sau khi được tung vào sân trong hiệp hai (Ảnh: Reuters)
89': Trận đấu đang bị gián đoạn khi Angulo có pha bỏ bóng tung cùi chỏ vào mặt Bruno. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Sunderland chỉ vô tình vung tay vào mặt Bruno.

90'+3: Không vào !!! Dorgu thoát xuống ở cánh trái trước khi trả về tuyến hai cho Matheus Cunha thoải mái dứt điểm chân phải trong vòng cấm nhưng thủ môn Roefs đã đấm bóng cứu thua cho Sunderland.

90'+4: Hết giờ !!! Sunderland và MU hòa nhau chung cuộc 0-0 trên sân vận động Ánh Sáng trong khuôn khổ vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025-2026.

 Tường thuật trận bóng đá Sunderland vs MU, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 9/5. 

Phạm Ngọc/VOV.VN
