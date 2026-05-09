Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9-5: MU hòa hú vía trên sân Sunderland

Ngoại hạng Anh đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Một số cuộc đua vẫn còn tiếp diễn nhưng với 2 CLB Sunderland và MU, mùa giải xem như đã hoàn tất. Sunderland đã chắc chắn trụ hạng còn MU đã chắc chắn có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Sunderland hiện đứng thứ 12 với 47 điểm sau 35 vòng đấu, thành tích không quá nổi bật nhưng đủ cho thấy sự ổn định của một tập thể giàu tính tổ chức. Đội bóng của HLV Regis Le Bris thắng 12, hòa 11 và thua 12 trận, ghi 37 bàn nhưng thủng lưới tới 46 lần. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn điểm số của Mèo đen được tích lũy tại Stadium of Light, nơi họ giành tới 8 chiến thắng và chỉ thua 4 trận từ đầu mùa.

Không khí cuồng nhiệt tại sân nhà đang trở thành thứ vũ khí tinh thần cực kỳ lợi hại của Sunderland. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh thường nhập cuộc với cường độ cao, pressing quyết liệt ở khu vực giữa sân và cố gắng kéo đối thủ vào những cuộc chiến giàu thể lực. Trận hòa 1-1 trên sân Wolves khi thi đấu thiếu người mới đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng duy trì sự kỷ luật chiến thuật của Sunderland trong tình thế khó khăn.

Ở chiều ngược lại, MU vẫn sở hữu hàng công thuộc nhóm mạnh nhất giải với 63 bàn thắng sau 35 trận. Chiến thắng 3-2 trước Liverpool vòng trước tiếp tục cho thấy khả năng bùng nổ của đội bóng do Carrick dẫn dắt. Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy cũng kéo theo một vấn đề quen thuộc: hàng thủ thiếu ổn định. MU đã thủng lưới tới 48 bàn mùa này, con số khá cao với một đội đang nằm trong top 3.

Đáng nói hơn, thành tích sân khách của Quỷ đỏ không quá tốt. Họ chỉ thắng 6/17 trận xa nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này, hòa tới 7 trận. Điều đó cho thấy MU thường gặp khó khi phải đối đầu với các đội chơi pressing mạnh và duy trì cường độ cao trên sân nhà.