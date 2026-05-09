Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9-5: MU hòa hú vía trên sân Sunderland
VOV.VN - Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh tối 9-5: MU hòa hú vía trên sân Sunderland ở sân vận động Ánh Sáng.
Trên sân vận động Ánh sáng, Sunderland và MU đều đã có những cơ hội của riêng mình nhưng không đội nào có thể tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 đầy tiếc nuối.
Với kết quả này, MU tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 65 điểm còn Sunderland đang đứng thứ 12 với 48 điểm.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs MU
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs MU, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU chắc tốp 5, Tottenham tạm thoát hiểm
VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU chắc chắn có vị trí trong tốp 5 cùng vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau. Trong khi Tottenham tạm thoát hiểm sau chiến thắng 2-1 trên sân Aston Villa.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool 3-2 và chính thức có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.
Ngoại hạng Anh đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Một số cuộc đua vẫn còn tiếp diễn nhưng với 2 CLB Sunderland và MU, mùa giải xem như đã hoàn tất. Sunderland đã chắc chắn trụ hạng còn MU đã chắc chắn có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.
Sunderland hiện đứng thứ 12 với 47 điểm sau 35 vòng đấu, thành tích không quá nổi bật nhưng đủ cho thấy sự ổn định của một tập thể giàu tính tổ chức. Đội bóng của HLV Regis Le Bris thắng 12, hòa 11 và thua 12 trận, ghi 37 bàn nhưng thủng lưới tới 46 lần. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn điểm số của Mèo đen được tích lũy tại Stadium of Light, nơi họ giành tới 8 chiến thắng và chỉ thua 4 trận từ đầu mùa.
Không khí cuồng nhiệt tại sân nhà đang trở thành thứ vũ khí tinh thần cực kỳ lợi hại của Sunderland. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh thường nhập cuộc với cường độ cao, pressing quyết liệt ở khu vực giữa sân và cố gắng kéo đối thủ vào những cuộc chiến giàu thể lực. Trận hòa 1-1 trên sân Wolves khi thi đấu thiếu người mới đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng duy trì sự kỷ luật chiến thuật của Sunderland trong tình thế khó khăn.
Ở chiều ngược lại, MU vẫn sở hữu hàng công thuộc nhóm mạnh nhất giải với 63 bàn thắng sau 35 trận. Chiến thắng 3-2 trước Liverpool vòng trước tiếp tục cho thấy khả năng bùng nổ của đội bóng do Carrick dẫn dắt. Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy cũng kéo theo một vấn đề quen thuộc: hàng thủ thiếu ổn định. MU đã thủng lưới tới 48 bàn mùa này, con số khá cao với một đội đang nằm trong top 3.
Đáng nói hơn, thành tích sân khách của Quỷ đỏ không quá tốt. Họ chỉ thắng 6/17 trận xa nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này, hòa tới 7 trận. Điều đó cho thấy MU thường gặp khó khi phải đối đầu với các đội chơi pressing mạnh và duy trì cường độ cao trên sân nhà.
Đội hình ra sân:
Sunderland: Roefs, Hume, Geertruida, Alderete, Mandava, Sadiki, Xhaka, Mukiele, Le Fee, Talbi, Brobbey.
Dự bị: Ellborg, Cirkin, Angulo, Rigg, Mayenda, O’Nien, Isidor, Diarra, Bi.
MU: Lammens, Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw, Mount, Mainoo, Diallo, Fernandes, Cunha, Zirkzee.
Dự bị: Bayindir, Dalot, Malacia, Dorgu, Yoro, Mbeumo, Heaven, Jack Fletcher, Tyler Fletcher.
Trọng tài chính: Stuart Attwell (Warwickshire)
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1 và vẫn chưa thể chính thức có vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải sau.
Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford
VOV.VN - Man City thắng đậm Brentford 3-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trong ngày Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo còn Doku có màn trình diễn bùng nổ.
Tin bóng đá 9-5: Đại diện bóng đá Việt Nam được hưởng lợi khi tranh vé World Cup
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 9-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đại diện bóng đá Việt Nam được hưởng lợi khi tranh vé World Cup; “Trọng pháo” Real Madrid tái xuất trước thềm El Clasico; FIFA đưa ra quyết định chưa từng có trước lễ khai mạc World Cup 2026…
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Sunderland ra sân trong trang phục áo sọc đỏ trắng - quần đen, trong khi các cầu thủ MU mặc áo đen - quần vàng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
5': Không vào !!! Pha đập nhả từ cánh trái vào trung lộ theo hướng lên bóng của đội chủ nhà tạo điều kiện cho Sadikia dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải, khiến thủ môn Senne Lammens chỉ còn biết đứng nhìn nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành MU.
6': Đối mặt !!! Tiếp tục một tình huống đập nhả một chạm ăn ý ở trung lộ giúp Sadiki thoát xuống nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt với cú sút chân phải chìm vào góc gần khung thành MU.
28': Đánh đầu !!! Matheus Cunha treo bóng rất dẻo từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Zirkzee bật cao dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Roefs bên phía đội chủ nhà.
32': Nguy hiểm !!! Brobbey xoay người khéo léo dứt điểm chân phải trong vòng cấm đưa bóng đi cắt ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
44': Không được !!! Bruno treo bóng từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách vào vòng cấm để Zirkzee bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Roefs đã dễ dàng ôm gọn bóng trong tay.
45'+2: Hết hiệp một !!! Sunderland và MU tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Ánh Sáng.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
49': Dứt điểm từ xa !!! Hàng loạt pha đập nhả một chạm ăn ý giữa các cầu thủ MU bên cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách tạo điều kiện cho Matheus Cunha tung ra cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Roefs bên phía Sunderland.
60': Cơ hội !!! Bóng được các cầu thủ Sunderland treo bóng vào vòng cấm từ chấm phạt góc khiến Mazraoui đánh đầu thẳng về khung thành thủ môn Senne Lammens nhưng rất may cho MU là bóng đi vọt xà ngang.
63': Đối mặt !!! Brobbey xoay người nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội và dứt điểm chân trái đầy uy lực, găm bóng chìm vào góc xa, nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens của MU trong thế đối mặt.
71': Cột dọc cứu thua !!! Le Fee tung ra cú sút chân trái hiểm hóc khiến thủ môn Senne Lammens chỉ còn biết đứng nhìn bóng lăn từ từ vào góc xa nhưng rất may cho MU là bóng dội cột dọc bật ra.
85': Sút xa !!! Le Fee đột phá dũng mãnh từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
89': Trận đấu đang bị gián đoạn khi Angulo có pha bỏ bóng tung cùi chỏ vào mặt Bruno. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Sunderland chỉ vô tình vung tay vào mặt Bruno.
90'+3: Không vào !!! Dorgu thoát xuống ở cánh trái trước khi trả về tuyến hai cho Matheus Cunha thoải mái dứt điểm chân phải trong vòng cấm nhưng thủ môn Roefs đã đấm bóng cứu thua cho Sunderland.
90'+4: Hết giờ !!! Sunderland và MU hòa nhau chung cuộc 0-0 trên sân vận động Ánh Sáng trong khuôn khổ vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025-2026.
Tường thuật trận bóng đá Sunderland vs MU, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 9/5.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs MU
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs MU, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam.