Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 quy tụ bốn đội bóng gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phong Phú Hà Nam và chủ nhà Sơn La. Đây là sân chơi thường niên có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống các giải trẻ quốc gia, góp phần đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới bổ sung lực lượng cho các đội tuyển trẻ cũng như ĐTQG nữ Việt Nam trong tương lai.

Lễ khai mạc Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Trung Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc Sơn La được LĐBĐVN tin tưởng lựa chọn là địa phương đăng cai giải đấu là niềm vinh dự, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác phát triển bóng đá nữ cũng như đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các giải đấu quốc gia.

Ông Hà Trung Chiến gửi lời chào mừng tới các đại biểu, Ban Tổ chức, tổ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên của bốn đội tham dự giải, đồng thời bày tỏ mong muốn các đội sẽ thi đấu hết mình, để lại nhiều ấn tượng đẹp về hình ảnh mảnh đất và con người Sơn La. Ông cũng khẳng định tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với LĐBĐVN chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về sân bãi, cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, y tế, an ninh và hậu cần để giải đấu diễn ra an toàn, thành công, dù thời tiết những ngày qua có nhiều diễn biến bất lợi.

Ảnh: VFF

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, cùng tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và quyết tâm của các đội bóng, Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống giải trẻ trong chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Cũng trong chiều 19/7, trận đấu mở màn Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 giữa chủ nhà Sơn La và Hà Nội đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà đã thi đấu đầy nỗ lực để giành 1 điểm quý giá trước ứng cử viên vô địch.

Ảnh: VFF

Sơn La nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức thế trận chặt chẽ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Hà Nội với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ U17 nữ quốc gia như Hà Vi, Yến Vi và Ngọc Ánh sớm kiểm soát thế trận nhờ lối chơi phối hợp bài bản và khả năng cầm bóng tốt.

Ảnh: VFF

Dù vậy, sự quyết tâm cùng nền tảng thể lực sung mãn giúp các học trò của HLV Lường Văn Chuyên hóa giải hiệu quả những pha lên bóng của đội bóng Thủ đô. Sơn La cũng tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý nhưng chưa thể tận dụng thành công. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, HLV Đặng Quốc Tuấn thực hiện những điều chỉnh về nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Hà Nội gia tăng sức ép và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng phòng ngự Sơn La cùng phong độ ổn định của các cầu thủ phòng ngự đã giúp đội chủ nhà đứng vững trước sức ép.

Ảnh: VFF

Ở những phút cuối trận, Sơn La tiếp tục duy trì sự tập trung để bảo toàn tỷ số. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0. Kết quả này giúp đội chủ nhà Sơn La có được điểm số đầu tiên tại Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026, đồng thời tạo nên bất ngờ ngay trong ngày khai màn của giải đấu.