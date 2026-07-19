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ĐT Việt Nam 4-0 ĐT Myanmar: Bức chiến thư của nhà vô địch Đông Nam Á

Chủ Nhật, 05:00, 19/07/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam phô diễn sức mạnh trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á bằng trận thắng ĐT Myanmar 4-0.

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ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên đầy ắp khán giả. (Ảnh: Như Đạt)

Trên sân vận động Thái Nguyên, tân binh Nguyễn Tài Lộc lần lượt được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo và tiền vệ trung tâm. Nhưng dù Tài Lộc đứng đâu trong đội hình, thì ĐT Việt Nam cũng tấn công ào ạt và cuốn phăng ĐT Myanmar.

Trước những khán đài chật kín, ĐT Việt Nam đã tạo nên một bữa tiệc bàn thắng hoành tráng.

Phối hợp ghi bàn? Có, Nguyễn Xuân Son kết hợp cùng Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên để làm nên pha bóng mở tỷ số ngay phút thứ 5.

Tạt cánh đánh đầu? Có, Trương Tiến Anh kiến tạo cho Phạm Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt ở phút 39.

Sút xa thành bàn? Có, Đỗ Hoàng Hên tung cú đá chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ở phút 59.

Đá penalty ư? Có luôn, Nguyễn Đình Bắc kiếm về quả phạt 11m rồi đích thân thực hiện thành công để ấn định kết quả 4-0 ở phút 90.

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Đình Bắc trình diễn điệu nhảy ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Như Đạt)

ĐT Việt Nam tấn công suốt trận đấu, sớm mở tỷ số và duy trì cảm hứng chơi bóng dồi dào đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cách Đình Bắc thực hiện điệu nhảy ăn mừng bàn thắng và sự phấn khích trên các khán đài ở phút 90 là đáp án hoàn hảo cho tâm tư mà những người làm bóng đá Việt Nam hay trình bày trước giới truyền thông: “Chúng ta phải làm sao để mỗi trận đấu như một ngày hội”.

Dĩ nhiên, ĐT Việt Nam chưa xứng đáng nhận điểm 10 hoàn hảo cho màn trình diễn trên sân Thái Nguyên. Bởi lẽ, ĐT Myanmar vẫn có vài tình huống khiến thủ môn Patrik Lê Giang – một tân binh khác của ĐT Việt Nam phải làm việc vất vả. Chưa kể đây chỉ là một trận giao hữu.

Thế nhưng, bầu không khí hội hè trên sân vận động Thái Nguyên là sự thật. Sức mạnh tấn công của ĐT Việt Nam trước ĐT Myanmar là thật. Cú hích tinh thần cho ĐT Việt Nam và các CĐV nước nhà trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu tại ASEAN Cup 2026 cũng là thật.

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Dù tân binh Nguyễn Tài Lộc chơi tiền vệ hay tiền đạo thì ĐT Việt Nam đều tấn công áp đảo trước ĐT Myanmar. (Ảnh: Hoài Thương)

Đáng lưu ý, những diễn biến trên sân Thái Nguyên khớp với những tuyên bố mà các bên liên quan đưa xung quanh trận đấu.

Trước trận đấu, VFF có lần hiếm hoi thông báo bán hết vé cho một trận giao hữu của ĐT Việt Nam. HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nói rằng ĐT Việt Nam đang có hàng tấn công chất lượng rồi liệt kê một loạt cái tên làm minh chứng, trong đó Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đã ghi bàn. HLV Jorn Andersen nhận định, nếu ĐT Myanmar thua ĐT Việt Nam cũng là chuyện bình thường.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen thừa nhận ĐT Việt Nam thắng xứng đáng. HLV Kim Sang Sik cho biết sẽ nghiên cứu thêm các phương án chiến thuật cho ĐT Việt Nam và mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành ở ASEAN Cup 2026.

Những người làm chuyên môn bình thản đón nhận kết quả trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Myanmar 4-0. Một chỉ dấu đáng tin rằng chênh lệch trình độ này không phải ảo ảnh.

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HLV Jorn Andersen không bất ngờ khi ĐT Myanmar thua ĐT Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong khi đó, sự hào hứng của khán giả hứa hẹn sẽ tạo nên những cơn sốt vé xem ĐT Việt Nam thi đấu ở ASEAN Cup 2026.

Qua trận giao hữu trên sân Thái Nguyên, ĐT Việt Nam đã gửi một chiến thư đầy sức nặng tới các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Hình dung về một nhà đương kim vô địch chủ trương chơi tấn công và được “tiếp lửa” bởi những CĐV cuồng nhiệt đã hiện lên rõ ràng.

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Nguyên Hà/VOV.VN
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