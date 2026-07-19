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"Siêu tiền đạo" nhập tịch ghi hơn 200 bàn ở V-League gia nhập bến đỗ bất ngờ

Chủ Nhật, 16:48, 19/07/2026
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VOV.VN - Tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson gia nhập bến đỗ bất ngờ trước thềm mùa giải 2026/27.

CLB TP.HCM chính thức công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Hoàng Vũ Samson trước thềm mùa giải 2026/27. Ở tuổi 38, tiền đạo nhập tịch vẫn được kỳ vọng trở thành điểm tựa kinh nghiệm và nâng tầm hàng công đội bóng.

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Hoàng Vũ Samson đầu quân cho CLB TP.HCM ờ mùa giải 2026/27. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Quyết định chiêu mộ Samson nằm trong chiến lược xây dựng lực lượng của HLV Gerard Albadalejo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm, am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam để nhanh chóng tạo hiệu quả.

Theo điều lệ V-League 2, mỗi đội chỉ có một suất cầu thủ nhập tịch nên lựa chọn càng trở nên quan trọng. Ban huấn luyện CLB TP.HCM tin rằng Samson là phương án tối ưu nhờ đẳng cấp đã được kiểm chứng qua nhiều mùa giải.

Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2007, Samson nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong màu áo nhiều CLB khác nhau. Sau khi nhập tịch năm 2013, Samson trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Tính đến nay, tiền đạo sinh năm 1988 đã ghi tổng cộng 209 bàn tại V-League. Riêng mùa giải gần nhất trong màu áo PVF-CAND, Samson đóng góp 4 bàn thắng quan trọng dù không còn ở đỉnh cao phong độ.

Dù tuổi tác là rào cản lớn, Samson vẫn duy trì nền tảng thể lực và bản năng săn bàn đáng nể. HLV Albadalejo cũng dẫn chứng nhiều ngôi sao lớn như Messi hay Ronaldo vẫn thi đấu hiệu quả ở tuổi ngoài 35.

Hiện tại, Samson đã hội quân và nhanh chóng hòa nhập cùng các đồng đội mới tại CLB TP.HCM. Với kinh nghiệm dày dạn, Samson được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM cạnh tranh mục tiêu thăng hạng mùa tới.

PV/VOV.VN
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