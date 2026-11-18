Siêu phẩm của Đình Bắc

Trong thất bại 1-2 của ĐT Việt Nam trước Kyrgyzstan tối 17/11, Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn bằng một pha lập công đẳng cấp. Phút 19, nhận bóng bên hành lang trái, tiền đạo này chủ động đột phá vào trung lộ, vượt qua sức ép của đối phương rồi tung cú sút chân phải từ khoảng cách 20m đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Đình Bắc ghi siêu phẩm vào lưới Kyzgyzstan (Ảnh: Hoài Thương)

Tính đến hết trận gặp Kyrgyzstan ngày 17/11/2026, Đình Bắc đã ghi 11 bàn cho ĐT Việt Nam trong năm 2026, trong đó có 10 bàn kể từ ngày 18/7, thời điểm Đình Bắc lập công trước Myanmar. Tổng thành tích của tiền đạo này được nâng lên 12 bàn sau 28 lần ra sân cho ĐTQG Việt Nam.

Những con số ấy phản ánh bước tiến đáng kể của một cầu thủ mới 22 tuổi. Đáng chú ý hơn, Đình Bắc không chỉ biết cách ghi bàn mà còn thường xuyên tạo ra khác biệt bằng khả năng đi bóng, tốc độ và những tình huống xử lý mang tính đột biến.

Trước Kyrgyzstan, Đình Bắc còn có pha tạt bóng bằng má ngoài đầy kỹ thuật ở phút 40, trong khi một tình huống phản công ở phút 57 cũng cho thấy nỗ lực xuyên phá giữa vòng vây của nhiều cầu thủ đối phương. Dù vậy, một cá nhân xuất sắc vẫn không thể khỏa lấp những vấn đề của cả tập thể, nhất là khi ĐT Việt Nam để thủng lưới hai lần chỉ trong vòng 5 phút cuối trận.

Bản thân Đình Bắc cũng không muốn tự đưa ra đánh giá về màn trình diễn của mình sau trận đấu với Kyrgyzstan. Khi được hỏi về phong độ cá nhân, Đình Bắc chia sẻ: “Màn trình diễn của tôi hãy để giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá”.

Năm 2026 đưa Đình Bắc lên một tầm vóc mới

Nếu chỉ nhìn vào những bàn thắng gần đây, người ta có thể chưa hình dung hết một năm bận rộn của Đình Bắc. Tiền đạo này đã thi đấu trên dưới 50 trận trên mọi đấu trường trong năm 2026, trải qua nhiều giải đấu ở cả cấp độ CLB, U23 và ĐTQG.

Ở cấp độ U23, Đình Bắc góp công giúp Việt Nam giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026 và trở thành Vua phá lưới giải đấu. Trong màu áo ĐTQG, Đình Bắc tiếp tục có một kỳ ASEAN Cup thành công khi cùng ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tại V-League 2025/26, Đình Bắc cũng bùng nổ với 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp ở giai đoạn lượt về, góp phần quan trọng giúp CAHN đăng quang. Những màn trình diễn ấy đưa Đình Bắc đến với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2025/26 và một vị trí trong Đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Đình Bắc trong màu áo CLB CAHN (Ảnh: CLB CAHN)

Tất nhiên, thành công cũng kéo theo sự chú ý lớn hơn từ các đối thủ. Bước sang mùa giải 2026/27, Đình Bắc mới có 1 bàn thắng tại V-League, trong khi các đội bóng ngày càng có xu hướng bố trí nhiều cầu thủ theo sát, hạn chế không gian hoạt động của tiền đạo này.

Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng đối với sự trưởng thành của chân sút sinh năm 2004. Khi không còn nhiều khoảng trống để tăng tốc hay đột phá, Đình Bắc cần cải thiện khả năng phối hợp, lựa chọn thời điểm xử lý và sự ổn định trong những quyết định cuối cùng.

Một vấn đề khác không thể bỏ qua là thể trạng. Với mật độ thi đấu dày đặc, việc duy trì phong độ và hồi phục thể lực sẽ có ý nghĩa quyết định, nhất là khi CAHN còn phải bước vào lịch trình căng thẳng sau dịp FIFA Days tháng 11.

Đội bóng ngành công an lần lượt chạm trán Johor Darul Ta'zim ngày 19/11 tại Cúp C1 Đông Nam Á, Vissel Kobe ngày 24/11 ở Cúp C1 châu Á và Nam Định ngày 27/11 tại vòng 9 V-League. Đình Bắc nhiều khả năng tiếp tục là một trong những nhân tố được kỳ vọng tạo ra khác biệt, nhưng cũng cần được quản lý khối lượng thi đấu hợp lý.

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