Lịch sử đối đầu Arsenal vs Atletico trước bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Trận bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa Arsenal vs Atletico Madrid diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng 6/5 trên sân vận động Emirates. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch sử đối đầu Arsenal vs Atletico Madrid

Xét về đối đầu, hai đội khá cân bằng khi mỗi bên thắng 1 trong 4 lần gặp nhau, còn lại là 2 trận hòa. Phong độ gần đây nghiêng nhẹ về Arsenal khi họ chỉ thua 1/4 trận gần nhất, trong khi Atletico Madrid vừa trải qua chuỗi trận thiếu ổn định trước khi lấy lại sự cân bằng.

Đáng chú ý, ở mùa giải năm nay, Arsenal từng gây sốc khi đánh bại Atletico Madrid 4-0 tại vòng bảng. Kết quả này không chỉ tạo lợi thế tâm lý mà còn cho thấy sự vượt trội của đại diện Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Hàng công Arsenal đang duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định khi nổ súng ở 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Atletico Madrid dù bất bại 4 trận liên tiếp nhưng vẫn bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Thông tin đáng chú ý trước trận bán kết lượt về

Arsenal đang sở hữu thành tích sân nhà rất ấn tượng khi chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất tiếp các đại diện Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu. Đáng chú ý, Pháo thủ thắng 3 trận gần nhất mà không thủng lưới, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid ở vòng bảng.

Đội bóng Bắc London cũng cho thấy bản lĩnh ở các cặp đấu hai lượt khi thắng 5 và thua 4 trong 9 lần đối đầu với các đội bóng La Liga. Ở bán kết Cúp C1 châu Âu, Arsenal từng vượt qua Villarreal mùa 2005/2006 để tiến vào chung kết lịch sử.

Mùa này, Arsenal là đội duy nhất còn bất bại tại Cúp C1 châu Âu với chuỗi 13 trận không thua. Thành tích này cân bằng kỷ lục dài nhất của chính họ tại sân chơi châu Âu giai đoạn 2005-2006.

Ngoài ra, Arsenal đã thắng 6/9 cặp đấu knock-out khi hòa lượt đi trên sân khách, cho thấy khả năng tận dụng lợi thế sân nhà rất tốt. Ở lượt đi, Viktor Gyokeres cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Thụy Điển đầu tiên ghi bàn ở bán kết Cúp C1 châu Âu.

Bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid lại không có thành tích tốt trước các CLB Anh khi chỉ thắng 2/13 trận gần nhất. Thậm chí, đội bóng thành Madrid đã thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất trước các đại diện Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu Âu.

Dù vậy, đội bóng của Diego Simeone vẫn rất có duyên ở các cặp đấu hai lượt với CLB Anh khi thắng 11/15 lần. Atletico cũng toàn thắng cả 3 lần gặp đại diện Anh ở bán kết châu Âu, trong đó có chiến thắng trước chính Arsenal tại Cúp C2 châu Âu 2017/2018.

Xét tổng thể, Atletico thắng 6/7 lần vào bán kết gần nhất tại đấu trường châu Âu. Ở lượt đi, Julian Alvarez cũng lập cột mốc đáng chú ý khi cán mốc 25 bàn ở Cúp C1 châu Âu chỉ sau 41 trận, nhanh hơn cả Lionel Messi.

Đội nào sẽ vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026? Arsenal 66% (160 bình chọn) Atletico Madrid 34% (84 bình chọn) Tổng bình chọn: 244