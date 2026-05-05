Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 5/5: Nóng bỏng bán kết Cúp C1 châu Âu

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 5/5, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn về sân Emirates, nơi diễn ra trận bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/26 giữa Arsenal vs Atletico Madrid lúc 02h00 rạng sáng 6/5.

Ở trận lượt đi tại Metropolitano, Viktor Gyokeres mở tỉ số từ chấm phạt đền trước khi Julian Alvarez gỡ hòa cũng từ chấm 11m. Kết quả này khiến cục diện trở nên cân bằng trước trận lượt về tại London, dù Atletico Madrid là đội tạo ra nhiều sức ép hơn về cuối trận và tiếp tục cho thấy sức mạnh tấn công với kỷ lục 35 bàn ở mùa này.

Hai đội hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi diễn ra trên sân vận động Metropolitano. (Ảnh: Getty)

Arsenal vẫn là đội duy nhất bất bại tại Cúp C1 châu Âu với 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Pháo thủ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải khi mới thủng lưới 6 bàn và giữ sạch lưới 8 trận, nhưng Atletico cũng không hề kém cạnh khi đã ghi bàn trong 37 trận liên tiếp tại đấu trường châu Âu.

Chiến thắng 4-0 của Arsenal trước đại diện La Liga ở vòng bảng mang lại sự tự tin lớn cho HLV Mikel Arteta. Dù vậy, Atletico vẫn có lý do để lạc quan khi từng thắng Arsenal ở bán kết Cúp C2 châu Âu 2017/18 và không hề dễ bị khuất phục trong các cuộc đối đầu hai lượt.

Cả hai đội đều đang khao khát danh hiệu Cúp C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử, đồng thời hướng tới những cột mốc riêng đầy ý nghĩa. Arsenal muốn vào chung kết lần đầu kể từ mùa 2005/06, trong khi Atletico tìm kiếm cơ hội xóa đi ký ức buồn sau hai lần lỡ hẹn ở các mùa 2013/14 và 2015/16.

HLV Mikel Arteta khẳng định đội bóng của ông đang nắm lợi thế khi được chơi trận lượt về trên sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả. Trong khi đó, Diego Simeone nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của Atletico sẽ là chìa khóa cho trận lượt về.

Đội nào sẽ vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026? Arsenal 66% (160 bình chọn) Atletico Madrid 34% (84 bình chọn) Tổng bình chọn: 244