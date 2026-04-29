中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch sử đối đầu Atletico Madrid - Arsenal trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Thứ Tư, 08:40, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Atletico Madrid vs Arsenal trước trận bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Vào lúc 2h ngày 30/4, Atletico Madrid sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong trận lượt đi bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Atletico Madrid chưa bao giờ là cái tên dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Arsenal 

Lịch sử đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ khá cân bằng với 3 lần chạm trán, Atletico Madrid giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và chịu 1 thất bại.

lich su doi dau atletico madrid - arsenal truoc ban ket cup c1 chau Au 2025 2026 hinh anh 1
Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Arsenal diễn ra vào lúc 2h ngày 30/4 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, trong mùa giải năm nay, hai đội từng gặp nhau ở vòng phân hạng và Atletico Madrid phải nếm trái đắng với tỷ số 0-4. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của đội bóng thành Madrid tại đấu trường Cúp C1 châu Âu.

Lần đối đầu còn lại diễn ra ở bán kết UEFA Europa League 2017/2018, khi Atletico Madrid giành quyền đi tiếp với thành tích chung cuộc 2-1 (hòa 1-1 trên sân khách, thắng 1-0 trên sân nhà).

Thế đối đầu giữa Tây Ban Nha với Anh

Đây sẽ là lần thứ 16 trong lịch sử các đại diện Tây Ban Nha và Anh chạm trán nhau ở bán kết Cúp C1 châu Âu. Các đội bóng xứ sương mù đang chiếm ưu thế rõ rệt khi giành quyền đi tiếp trong 9 trên 15 lần trước đó (tỷ lệ 60%), thậm chí thắng tới 4 trong 5 lần gần nhất. Ngoại lệ duy nhất là trận bán kết giữa Man City và Real Madrid ở mùa giải 2021/2022.

Tuy nhiên, Arsenal không thể xem nhẹ lợi thế sân nhà của đối thủ. Khi thi đấu trên sân nhà từ Vicente Calderón trước đây đến Estadio Metropolitano hiện tại, Atletico Madrid vẫn duy trì thành tích bất bại trước các câu lạc bộ Anh ở vòng đấu loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu với 6 trận toàn thắng và hòa (thắng 3, hòa 3). Điều đặc biệt, cả 6 đối thủ trong chuỗi trận này đều là những cái tên khác nhau: Chelsea, Leicester City, Liverpool, MU, Man City và Tottenham.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: lịch sử đối đầu Atletico vs Arsenal Arsenal atletico madrid
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế