Lịch sử đối đầu Atletico Madrid - Arsenal trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Vào lúc 2h ngày 30/4, Atletico Madrid sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong trận lượt đi bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Atletico Madrid chưa bao giờ là cái tên dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Arsenal

Lịch sử đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ khá cân bằng với 3 lần chạm trán, Atletico Madrid giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và chịu 1 thất bại.

Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Arsenal diễn ra vào lúc 2h ngày 30/4 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, trong mùa giải năm nay, hai đội từng gặp nhau ở vòng phân hạng và Atletico Madrid phải nếm trái đắng với tỷ số 0-4. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của đội bóng thành Madrid tại đấu trường Cúp C1 châu Âu.

Lần đối đầu còn lại diễn ra ở bán kết UEFA Europa League 2017/2018, khi Atletico Madrid giành quyền đi tiếp với thành tích chung cuộc 2-1 (hòa 1-1 trên sân khách, thắng 1-0 trên sân nhà).

Thế đối đầu giữa Tây Ban Nha với Anh

Đây sẽ là lần thứ 16 trong lịch sử các đại diện Tây Ban Nha và Anh chạm trán nhau ở bán kết Cúp C1 châu Âu. Các đội bóng xứ sương mù đang chiếm ưu thế rõ rệt khi giành quyền đi tiếp trong 9 trên 15 lần trước đó (tỷ lệ 60%), thậm chí thắng tới 4 trong 5 lần gần nhất. Ngoại lệ duy nhất là trận bán kết giữa Man City và Real Madrid ở mùa giải 2021/2022.

Tuy nhiên, Arsenal không thể xem nhẹ lợi thế sân nhà của đối thủ. Khi thi đấu trên sân nhà từ Vicente Calderón trước đây đến Estadio Metropolitano hiện tại, Atletico Madrid vẫn duy trì thành tích bất bại trước các câu lạc bộ Anh ở vòng đấu loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu với 6 trận toàn thắng và hòa (thắng 3, hòa 3). Điều đặc biệt, cả 6 đối thủ trong chuỗi trận này đều là những cái tên khác nhau: Chelsea, Leicester City, Liverpool, MU, Man City và Tottenham.