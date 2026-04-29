Nhận định Atletico Madrid vs Arsenal bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Theo lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu 2025/2026, trận bán kết lượt đi giữa Atletico Madrid vs Arsenal diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng 30/4 trên sân vận động Metropolitano.

Dưới thời HLV Diego Simeone, Atletico vốn nổi tiếng với lối chơi thực dụng nhưng đã lột xác ở mùa này. Đại diện Tây Ban Nha ghi tới 34 bàn tại Cúp C1 châu Âu, phá kỷ lục cũ của chính mình và từng vùi dập Tottenham 8-5 sau hai lượt ở vòng 1/8.

Atletico cũng duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng khi nổ súng ở 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Mới nhất, thầy trò Simeone thắng 3-2 trước Athletic Bilbao để chấm dứt chuỗi 4 trận thua và củng cố vị trí trong top 4 La Liga.

Tuy nhiên, thử thách mang tên Arsenal không hề dễ chịu khi Atletico từng thua đậm 0-4 ở giai đoạn vòng bảng. Thành tích đối đầu với các đội Anh của Atletico cũng không quá ấn tượng, chỉ thắng 2 trong 12 trận gần nhất tại đấu trường châu Âu.

Dẫu vậy, Atletico vẫn có cơ sở để lạc quan khi thắng 11/15 cặp đấu hai lượt trước các đại diện Anh. Trên sân nhà, Atletico cũng cho thấy bản lĩnh đáng gờm khi chỉ thua 2 trong 18 lần tiếp đón các đội bóng Anh gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Arsenal lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết Cúp C1 châu Âu hai mùa liên tiếp. Thầy trò HLV Mikel Arteta thể hiện sự chắc chắn đáng nể khi vượt qua Sporting với tổng tỷ số 1-0 ở tứ kết.

Pháo thủ cũng đang là đội duy nhất bất bại tại Cúp C1 châu Âu mùa này với thành tích 10 thắng, 2 hòa. Tính xa hơn, Arsenal chỉ thua 2 trong 22 trận gần nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trên sân khách, Arsenal thể hiện phong độ ổn định khi chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất tại Cúp C1 châu Âu. Thầy trò HLV Arteta cũng từng loại Real Madrid ở tứ kết mùa trước, dù từng thua chính Atletico ở bán kết Cúp C2 châu Âu 2017/18.

Về lực lượng, Atletico chịu tổn thất khi một số trụ cột dính chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Ademola Lookman và Julian Alvarez còn bỏ ngỏ. HLV Simeone nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Antoine Griezmann và Alexander Sorloth trên hàng công.

Bên phía Arsenal, một số cái tên như Kai Havertz hay Bukayo Saka cần thêm thời gian để đạt thể trạng tốt nhất. Dù vậy, sự trở lại của Saka hứa hẹn sẽ mang đến sức bật lớn cho hành lang phải của đội khách.

Với tính chất của một trận bán kết lượt đi, hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Arsenal có thể tự tin nhờ chiến thắng đậm trước đó, nhưng Atletico đủ khả năng tạo khác biệt trên sân nhà để giữ lại lợi thế trước trận lượt về.

Bình chọn kết quả trận Atletico Madrid vs Arsenal bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 Atletico Madrid thắng 38% (56 bình chọn) Hòa 15% (22 bình chọn) Arsenal thắng 47% (69 bình chọn) Tổng bình chọn: 147