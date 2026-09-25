Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines trước FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines sẽ gặp nhau trong trận ra quân của bảng B diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Philippines trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 đang nghiêng hẳn về phía đoàn quân của HLV Kim Sang Sik. Theo đó, trong 11 lần gặp nhau gần đây nhất, ĐT Việt Nam giành 8 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Lịch thi đấu vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 của Việt Nam.

Tính ra, ĐT Việt Nam đang duy trì thành tích bất bại trước Philippines từ năm 2014 trở lại đây. Trong quãng thời gian này, “Những ngôi sao vàng” thắng 6 trận và hòa 1 trận trước đối thủ. Lần gần nhất ĐT Việt Nam thua Philippines là thất bại 0-1 ở AFF Cup 2012.

Ở thời điểm này, ĐT Việt Nam có chất lượng đội hình tốt hơn và được đánh giá cao hơn so với Philippines. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thêm một số cầu thủ nhập tịch chất lượng. Do đó, nếu chơi đúng khả năng, Việt Nam hoàn toàn có thể nối dài chuỗi trận bất bại trước Philippines.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 26/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.