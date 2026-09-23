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Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam quyết vô địch

Thứ Tư, 14:00, 23/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đang nhận được sự quan tâm khi thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng B, cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các trận đấu vòng bảng diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10, trước khi hai trận đấu cuối cùng được tổ chức vào ngày 5/10.

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Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân lúc 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines. Sau đó, Việt Nam đối đầu Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Pakistan lúc 16h ngày 2/10.

Lịch thi đấu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026

Tại bảng A, Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h ngày 25/9, trong khi Indonesia chạm trán Singapore lúc 20h cùng ngày. Lượt trận thứ hai diễn ra ngày 28/9 với hai cặp đấu Singapore vs Bangladesh lúc 16h và Malaysia vs Indonesia lúc 19h30. Đến ngày 1/10, Indonesia gặp Bangladesh lúc 19h30, còn Malaysia đối đầu Singapore cùng giờ.

Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Bảng B bắt đầu với hai trận đấu ngày 26/9. Pakistan gặp Thái Lan lúc 16h, trước khi Việt Nam đối đầu Philippines lúc 19h30.

Ngày 29/9, Philippines gặp Pakistan lúc 16h. Tâm điểm của lượt trận là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam lúc 19h30. Ở lượt cuối ngày 2/10, Thái Lan gặp Philippines lúc 16h, đồng thời Việt Nam chạm trán Pakistan lúc 16h.

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Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu bảng A và bảng B sẽ vào chung kết. Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h ngày 5/10, trong khi trận chung kết được tổ chức lúc 20h cùng ngày.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam cần giành kết quả thuận lợi qua ba trận gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan để cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và hướng tới trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. 

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Yến Hoàng/VOV.VN
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