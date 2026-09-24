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Patrik Lê Giang hạ quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam

Thứ Năm, 12:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Thủ môn Patrik Lê Giang khẳng định quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam trong bài phỏng vấn trên trang chủ FIFA.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ FIFA, thủ môn Patrik Lê Giang khẳng định nguồn cảm hứng từ chức vô địch ASEAN Cup 2026 là động lực để ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026.

“Một khi bạn từng trải nghiệm cảm giác nâng cúp cùng ĐTQG, bạn sẽ muốn tiếp tục trải nghiệm nó. Dĩ nhiên, tôi biết rất khó để giành danh hiệu ở cấp độ ĐTQG. Chúng tôi sẽ giữ đôi chân trên mặt đất và tôn trọng mọi đối thủ” – Patrik Lê Giang chia sẻ.

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Patrik Lê Giang quyết tâm cùng ĐT Việt Nam chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ ra quân tại bảng B gặp ĐT Philippines ngày 26/9, sau đó chạm trán ĐT Thái Lan ngày 29/9 và ĐT Pakistan ngày 2/10. Theo thể thức giải đấu, đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A ở chung kết còn hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba.

“Tôi nghĩ ĐT Việt Nam nằm ở một bảng đấu rất cạnh tranh. Với tư cách cầu thủ, đây là những trận đấu chúng tôi rất muốn được tham dự” – Patrik Lê Giang nêu quan điểm.

Thủ môn ĐT Việt Nam nói thêm: “Tôi luôn nỗ lực để tiến bộ hơn mỗi ngày, chứng tỏ bản thân và cống hiến hết mình cho ĐT Việt Nam. Nếu như tôi có thể góp sức cho ĐT Việt Nam giành thêm 1 chức vô địch, đó sẽ là thành tựu vô cùng đáng nhớ”.

Hoàng Long/VOV.VN
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