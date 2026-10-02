Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 2/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ tranh tài ở một số môn như bóng chuyền nam, boxing, golf, cầu mây, taekwondo, vật.

VĐV boxing Nguyễn Thị Tâm. (Ảnh: Gia Cát).

Trong đó, tâm điểm của sự chú ý sẽ hướng tới sàn đầu boxing, nơi có sự tham dự của VĐV Nguyễn Thị Tâm với trận chung kết hạng cân 51kg nữ. Đối thủ của võ sĩ Việt Nam sẽ là VĐV đến từ Trung Quốc - Wu Yu.

Võ sĩ Trung Quốc chính là người đang giữ HCV Olympic Paris 2024 (hạng 50kg), nhà vô địch thế giới 2023, đồng thời cũng vừa thắng tay đấm người Uzbekistan với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở trận bán kết.

Sở hữu bảng thành tích đáng nể lên tới 31 chiến thắng trong sự nghiệp, Wu Yu là hiện thân của một lối đánh áp sát toàn diện, tốc độ ra đòn nhanh và thể lực cực kỳ bền bỉ. Đây chắc chắn là một "ngọn núi cao" thách thức mọi giới hạn với bản lĩnh của Nguyễn Thị Tâm.

Bên cạnh đó, các VĐV ở môn taekwondo cũng được kỳ vọng sẽ có thể mang về huy chương ở nội dung taekwondo ảo và các hạng cân đối kháng.

Ngoài ra, đội cầu mây nữ bốn người của Việt Nam sẽ tranh tài bán kết vào buổi chiều trong khi đội nam có trận đấu quan trọng với đội Lào vào buổi sáng để tranh vé dự bán kết.