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ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn

Thứ Tư, 20:33, 30/09/2026
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VOV.VN - ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn với những thành tích tốt. Trong đó, cầu mây có những chiến thắng còn boxing giành được 1 HCĐ.

ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn với những thành tích tốt. Trong đó, cầu mây có những chiến thắng còn boxing giành được 1 HCĐ của VĐV Lưu Diễm Quỳnh. Đây là kết quả khả quan với Đoàn Thể thao Việt Nam trước những ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội.

12:24

Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 30/9 

HCĐ (1): Lưu Diễm Quỳnh (boxing hạng 75kg nữ). 

16:55
16:55
 

 

16:56

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở một số nội dung đáng chú ý như cầu mây, bắn súng, vật hay boxing.

asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 1
Ảnh: Gia Cát. 

Tại môn boxing, 2 nữ VĐV Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ có những trận đấu bán kết với các đối thủ đến từ Kazakhstan và Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng, 2 võ sĩ Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết tranh HCV.

Ở môn cầu mây, các VĐV đội 4 người nam và 4 người nữ Việt Nam đều sẽ ra sân thi đấu vòng bảng. Đây là những trận đấu quan trọng trong hành trình tìm vé vào thi đấu những trận đấu quan trọng, tranh huy chương vào các ngày 2 và 3/10.

Trong khi đó, tại môn bắn súng, các VĐV nam gồm Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ ra sân thi đấu nội dung cuối cùng là 25m súng ngắn thể thao với phần thi bắn nhanh.

Tại môn vật, các VĐV nam và nữ của Việt Nam sẽ ra sàn thi đấu nhiều nội dung vật tự do và vật cổ điển với hy vọng có thể mang về huy chương.

07:29

Cầu mây: Các VĐV Việt Nam bước vào thi đấu nội dung bốn nữ. Đây là nội dung đã mang về HCV ở kỳ ASIAD trước. 

asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 3
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 4
Ảnh: Gia Cát. 
07:44

Cầu mây: Các VĐV nội dung bốn nữ giành chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ trong trận ra quân, 

asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 5
Ảnh: Gia Cát. 
07:53
07:56

Cầu mây: Các VĐV nội dung bốn nam của Việt Nam đang thi đấu với Myanmar. 

asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 6
Ảnh: Gia Cát. 

 

 

08:28

Cầu mây: Các VĐV nội dung bốn nam của Việt Nam ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1. 

08:44
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 7
Ảnh: Gia Cát. 
09:30

Judo: Hà Ngọc Chi thua VĐV Ấn Độ ở hạng 48kg nữ, Lâm Thị Ngân Hà thắng đối thủ Nepal để vào tứ kết hạng 52kg nữ. 

10:15
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Ảnh: Gia Cát. 
10:58

Judo: Lâm Thị Ngân Hà thua VĐV Nhật Bản ở tứ kết hạng 52kg nữ. VĐV Việt Nam vẫn còn cơ hội xuống thi đấu ở nhánh tranh HCĐ. 

11:33

Boxing: Nguyễn Thị Tâm thắng VĐV Kazakhstan ở bán kết hạng 51kg nữ bằng tính điểm với tỷ số 5-0, giành quyền vào thi đấu chung kết. Như vậy võ sĩ Việt Nam đã ít nhất có được HCB. 

11:35
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 17
Ảnh: Gia Cát. 
12:05
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asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 21
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 22
Ảnh: Gia Cát. 
12:06

Bắn súng: Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam và Hà Minh Thành kết thúc loạt bắn nhanh nội dung 25m súng ngắn thể thao nam với điểm số không cao. Bộ ba này sẽ cần nỗ lực rất nhiều ở phần bắn chậm vào ngày mai. 

12:09

Vật: Đặng Thị Linh thua VĐV Trung Quốc ở vòng loại hạng 68kg nữ. 

12:13

Golf: 3 VĐV nam Việt Nam là Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh có thành tích không quá cao ở vòng 1 nội dung cá nhân. 

 

12:16

Judo: Lâm Thị Ngân Hà thua VĐV Trung Quốc ở trận đầu tiên loạt tranh vé vớt, hết cơ hội giành huy chương. 

12:19
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 23
VĐV Lâm Thị Ngân Hà môn judo (giáp xanh) - Ảnh: Reuters. 
12:20
12:22

Boxing: Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ nội dung 75kg nữ sau khi thua 0-5 trước VĐV Trung Quốc ở bán kết. 

12:25
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 25
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 26
Diễm Quỳnh (giáp xanh) - Ảnh: Gia Cát. 
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 28
13:40

Trong buổi chiều, các VĐV Việt Nam sẽ còn tranh tài ở môn cầu mây và golf. 

14:17

Ở một số nột dung đáng chú ý, U23 Hàn Quốc đang thi đấu trận bán kết bóng đá nam với U23 Trung Quốc. Trong khi đó, ở môn quần vợt, tay vợt Eala (Phillippines) chuẩn bị ra sân thi đấu nội dung đơn nữ vòng tứ kết. 

14:53

Bóng đá nam: U23 Hàn Quốc thắng U23 Trung Quốc 2-1, giành vé vào thi đấu trận chung kết tranh HCV. 

16:01

Cầu mây: Đội bốn nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 (17-14, 15-12) 

asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 30
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 31
Ảnh: Gia Cát. 

 

16:02
16:05

Golf: Các VĐV nữ Việt Nam kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với điểm số không quá ấn tượng và đang tạm xếp thứ 10 chung cuộc. 

16:38
asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 32
Đội hình xuất phát của 2 đội trận bán kết bóng đá nam giữa U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. 
17:27

Tính đến lúc này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. 

17:50

Bóng đá nam: Uzbekistan đang tạm dẫn Nhật Bản 1-0 ở trận bán kết 2. 

18:20

Bóng đá nam: Uzbekistan đang tạm dẫn Nhật Bản 1-0 sau khi kết thúc hiệp 1 ở trận bán kết 2. 

19:01

Bóng đá nam: Uzbekistan đang tạm dẫn Nhật Bản 1-0 ở hiệp 2 trận bán kết 2. 

19:24

Bóng đá nam: Uzbekistan và Nhật Bản phải bước vào hiệp phụ. 

asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 33
Ảnh: UFA. 

 

20:23

Bóng đá nam: Nhật Bản vào chung kết sau khi thắng Uzbekistan 9-8 trong loạt luân lưu. 

20:26

Các nội dung thi đấu ngày 30/9 đã kết thúc. 

asiad 2026 ngay thi dau 30 9 cau may va boxing viet nam ghi dau an hinh anh 34

 

Trần Tiến/VOV.VN
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