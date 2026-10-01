ASIAD 2026 hôm nay 1/10: Việt Nam giành thêm 1 huy chương

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Ngày thi đấu 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ nhờ võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng cân 75kg nữ môn boxing. Bên cạnh đó, các đội tuyển cầu mây 4 người nam và nữ đều giành những chiến thắng quan trọng, qua đó tiếp tục hướng tới vòng đấu tranh huy chương.

Sau tấm HCV của đội cầu mây đôi nữ trong ngày 29/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm huy chương tại ASIAD 2026. Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ sau khi dừng bước ở bán kết hạng cân 75kg nữ.

Tính đến hết ngày thi đấu 30/9, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ boxing

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 30/9 đến từ boxing. Sau khi đánh bại Khoshkhabar Parmida của Iran với tỷ số 5-0 ở tứ kết, Lưu Diễm Quỳnh bước vào bán kết hạng cân 75kg nữ với đối thủ Trung Quốc Bao Ziyi.

Trước một đối thủ mạnh, võ sĩ Việt Nam không thể tạo bất ngờ và nhận thất bại 0-5. Kết quả này khiến Lưu Diễm Quỳnh dừng bước ở bán kết nhưng vẫn nhận HCĐ theo thể thức của môn boxing.

Tấm HCĐ của Lưu Diễm Quỳnh giúp boxing Việt Nam tiếp tục có huy chương tại ASIAD 2026.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm mang đến tin vui lớn hơn ở hạng cân 51kg nữ. Võ sĩ Việt Nam đánh bại đối thủ Kazakhstan với tỷ số 5-0 ở bán kết để giành quyền vào chung kết.

Với việc lọt vào trận tranh HCV, Nguyễn Thị Tâm chắc chắn có ít nhất HCB và vẫn còn cơ hội mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cầu mây 4 người nam và nữ cùng giành chiến thắng

Cầu mây tiếp tục là điểm sáng của Việt Nam trong ngày 30/9. Ở nội dung 4 người nữ, đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Ấn Độ 2-0. Đây là nội dung từng mang về HCV cho Việt Nam tại kỳ ASIAD trước.

Đến buổi chiều, đội 4 người nữ tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi vượt qua Thái Lan 2-0 với tỷ số các set 17-14 và 15-12. Những chiến thắng liên tiếp giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạo đà thuận lợi trong cuộc đua giành quyền vào vòng đấu tranh huy chương.

Ở nội dung 4 người nam, Việt Nam cũng có màn ngược dòng ấn tượng trước Myanmar. Sau khi gặp khó khăn ở set đầu, các VĐV Việt Nam thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Như vậy, cả đội nam và nữ đều có những kết quả tích cực trong ngày đầu thi đấu nội dung 4 người. Các trận đấu tiếp theo sẽ quyết định cơ hội tiến vào bán kết và tranh huy chương trong những ngày 2 và 3/10.

Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết

Nếu Lưu Diễm Quỳnh dừng bước với HCĐ, Nguyễn Thị Tâm tiếp tục hành trình hướng tới HCV.

Ở trận bán kết hạng cân 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm đối đầu võ sĩ Kazakhstan. Tay đấm Việt Nam thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng 5-0 bằng tính điểm.

Chiến thắng này giúp Nguyễn Thị Tâm tiến vào chung kết. Cô chắc chắn giành ít nhất HCB và sẽ có cơ hội cạnh tranh tấm HCV trong trận đấu cuối cùng.

Thành tích của Nguyễn Thị Tâm cũng giúp boxing Việt Nam tiếp tục có đại diện góp mặt ở trận chung kết ASIAD 2026.

Bắn súng chưa có kết quả thuận lợi

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam và Hà Minh Thành thi đấu nội dung 25m súng ngắn thể thao nam.

Bộ ba xạ thủ Việt Nam chưa có kết quả thuận lợi ở phần bắn nhanh. Các VĐV sẽ cần cải thiện thành tích ở phần bắn chậm để nâng thứ hạng chung cuộc.

Trong khi đó, ở judo, Lâm Thị Ngân Hà thắng đối thủ Nepal ở vòng đầu hạng cân 52kg nữ nhưng sau đó lần lượt thất bại trước các đối thủ Nhật Bản và Trung Quốc, qua đó không còn cơ hội tranh huy chương.

Đặng Thị Linh cũng dừng bước ở vòng loại hạng cân 68kg nữ môn vật sau thất bại trước đối thủ Trung Quốc.

Golf Việt Nam chưa tạo được đột phá

Ở môn golf, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh có kết quả chưa thực sự nổi bật sau vòng đầu nội dung cá nhân nam.

Các VĐV nữ Việt Nam cũng hoàn tất ngày thi đấu đầu tiên và tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng đồng đội.

Trong khi đó, các nội dung bóng đá nam ASIAD 2026 cũng xác định được hai đội vào chung kết. U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Trung Quốc 2-1, còn U23 Nhật Bản vượt qua U23 Uzbekistan 9-8 trên loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Như vậy, sau ngày thi đấu 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.