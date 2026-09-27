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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 27/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Chủ Nhật, 05:00, 27/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 27/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 10 môn với hy vọng có thể giành thêm huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 27/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 10 môn trong khung thời gian từ 7h30 sáng đến 21h (giờ Việt Nam). 

lich thi dau asiad 2026 hom nay 27 9 cua Doan the thao viet nam hinh anh 1
VĐV Lê Thị Cẩm Tú. (Ảnh: Gia Cát). 

Sau ngày thi đấu 26/9 khó khăn khi không có huy chương nào, các VĐV Việt Nam sẽ quyết tâm để giành ít nhất 1 huy chương trong ngày hôm nay 27/9. 

Tại môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú sẽ tranh huy chương nội dung chạy 200m nữ với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Chen Yu Jie, VĐV của Trung Quốc vừa giành HCV cự ly 100m. Ngoài đường chạy 200m, các VĐV điền kinh sẽ còn tranh tài ở 2 nội dung 4x100m tiếp sức nữ và nhảy xa nữ. 

lich thi dau asiad 2026 hom nay 27 9 cua Doan the thao viet nam hinh anh 2

Ở môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25m súng ngắn bắn chậm với kỳ vọng có thể đạt được HCĐ. 

Dàn tuyển thủ Việt Nam môn cầu mây cũng sẽ bước vào thi đấu với các nội dung đôi nữ và đội tuyển ba nam với những trận đấu vòng loại để hướng tới một vị trí cho vòng đấu tranh huy chương trong những ngày thi đấu kế tiếp. 

PV/VOV.VN
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