U23 Nhật Bản vào bán kết ASIAD 2026 sau trận thắng U23 Triều Tiên

Tối 26/9, U23 Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu trước U23 Triều Tiên nhờ bàn thắng duy nhất của Nwadik ở phút 39. Từ tình huống hàng thủ Triều Tiên thiếu tập trung trong vòng cấm, Nwadik cướp bóng rồi dứt điểm chính xác, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước.

Trong hiệp một, U23 Triều Tiên tạo ra một số cơ hội từ các tình huống cố định nhưng không thể đánh bại thủ môn Araki. Sang hiệp hai, đội bóng áo đỏ chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ.

U23 Nhật Bản thắng tối thiểu U23 Triều Tiên.

Phút 60, U23 Triều Tiên cho rằng Ri Il-song bị thủ môn Araki phạm lỗi trong vòng cấm và yêu cầu phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài không cho rằng thủ môn Nhật Bản phạm lỗi, đồng thời rút thẻ vàng cho Ri Il-song vì lỗi ăn vạ.

Càng về cuối trận, U23 Triều Tiên càng gia tăng sức ép. Phút 89, Kim Kuk-Bom có cơ hội rất tốt với cú dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Araki dùng chân cứu thua. Các cầu thủ Triều Tiên sau đó phản ứng vì cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Nhật Bản, nhưng trọng tài không thay đổi quyết định.

U23 Nhật Bản bảo toàn tỷ số 1-0 sau 3 phút bù giờ, qua đó giành vé vào bán kết ASIAD 2026. Đối thủ của Nhật Bản ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là U23 Uzbekistan.