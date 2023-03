Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3: Sôi động Cúp C1 châu Âu

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3 và rạng sáng 15/3, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình đến các trận đấu lượt về tiếp theo của vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2022/2023.

Lịch thi đấu các trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu tuần này.

Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ đồng loạt diễn ra 2 trận đấu. Đó là cuộc so tài của Man City vs RB Leipzig và Porto vs Inter Milan. Ở trận lượt đi, Man City bị cầm hòa trên đất Đức nên cuộc so tài ở Etihad sẽ là lợi thế để đội bóng nước Anh đánh bại đối thủ để giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, Inter Milan có chiến thắng hú vía ở trận lượt đi, nhưng sẽ phải đá trận lượt về trên sân khách. Do đó, nhiệm vụ của đội bóng này ở cuộc so tài đêm nay không hề dễ. Hai trận đấu này diễn ra vào lúc 3h ngày 15/3 (giờ Việt Nam)./.