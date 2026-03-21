Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/3: Xác định nhà vô địch nữ châu Á

Thứ Bảy, 06:30, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/3 rạng sáng 22/3, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận chung kết Asian Cup nữ 2026 cùng những màn so tài hấp dẫn ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/3, trận chung kết Asian Cup nữ 2026 giữa ĐT nữ Nhật Bản gặp ĐT nữ Australia sẽ diễn ra lúc 16h00. Trong lịch sử, ĐT nữ Nhật Bản từng 2 lần vô địch châu Á vào các năm 2014 và 2018 còn ĐT nữ Australia từng đăng quang vào năm 2010.

Dù ĐT nữ Australia là chủ nhà của Asian Cup nữ 2026, nhưng ĐT nữ Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn trước trận chung kết. Trên đường đi tới trận đấu tranh ngôi vô địch, ĐT nữ Nhật Bản đã ghi tới 28 bàn và mới chỉ thủng lưới 1 bàn.

lich thi dau bong da hom nay 21 3 xac dinh nha vo dich nu chau A hinh anh 1
ĐT nữ Nhật Bản và ĐT nữ Australia sẽ tranh chức vô địch Asian Cup nữ 2026. (Ảnh: AFC)

Tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Brighton và Liverpool sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay 21/3, khung giờ rất thuận lợi để khán giả Việt Nam theo dõi. Sau đó, Fulham sẽ tiếp đón Burnley vào lúc 22h00. Rạng sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Chelsea sẽ làm khách của Everton lúc 00h30 và Leeds đấu Brentford lúc 03h00.

Các trận đấu đáng chú ý trong loạt trận tối nay và rạng sáng mai có thể kể đến: Bayern Munich tiếp đón Union Berlin tại Bundesliga lúc 21h30 ngày 21/3, PSG làm khách của Nice lúc 03h05 ngày 22/3 tại Ligue 1, AC Milan chạm trán Torino lúc 00h00 ngày 22/3 và Juventus đối đầu Sassuolo lúc 03h00 tại Serie A.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Asian Cup nữ 2026

16h00 ngày 21/3: ĐT nữ Nhật Bản – ĐT nữ Australia

Ngoại hạng Anh

19h30 ngày 21/3: Brighton – Liverpool

22h00 ngày 21/3: Fulham – Burnley

00h30 ngày 22/3: Everton – Chelsea

03h00 ngày 22/3: Leeds – Brentford

Serie A

21h00 ngày 21/3: Parma – Cremonese

00h00 ngày 22/3: AC Milan – Torino

02h45 ngày 22/3: Juventus – Sassuolo

La Liga

20h00 ngày 21/3: Elche – Mallorca

22h15 ngày 21/3: Espanyol – Getafe

00h30 ngày 22/3: Levante – Real Oviedo

00h30 ngày 22/3: Osasuna – Girona

03h00 ngày 22/3: Sevillla – Valencia

Bundesliga

21h30 ngày 21/3: Bayern Munich – Union Berlin

21h30 ngày 21/3: Wolfsburg – Werder Bremen

21h30 ngày 21/3: Koln – Monchengladbach

21h30 ngày 21/3: Heidenheim – Leverkusen

00h30 ngày 22/3: Dortmund – Hamburg

Ligue 1

23h00 ngày 21/3: Toulouse – Lorient

01h00 ngày 22/3: Auxerre – Brest

03h05 ngày 22/3: Nice – PSG

PV/VOV.VN
Tin bóng đá 20-3: Đại diện Việt Nam nhận tin vui bất ngờ ở đấu trường châu Á

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đại diện Việt Nam nhận tin vui bất ngờ ở đấu trường châu Á; FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam; FIFA thẳng tay từ chối yêu cầu đặc biệt của Iran tại World Cup 2026…

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đại diện Việt Nam nhận tin vui bất ngờ ở đấu trường châu Á; FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam; FIFA thẳng tay từ chối yêu cầu đặc biệt của Iran tại World Cup 2026…

AFC báo tin "sét đánh" cho ngoại binh V-League

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

ĐT Việt Nam chính thức tham dự FIFA ASEAN Cup vào thời điểm nào?

VOV.VN - Hội đồng FIFA chính thức phê duyệt tổ chức giải đấu mới hoàn toàn ở khu vực Đông Nam Á với tên gọi FIFA ASEAN Cup. ĐT Việt Nam sẽ tham dự vào thời điểm nào?

VOV.VN - Hội đồng FIFA chính thức phê duyệt tổ chức giải đấu mới hoàn toàn ở khu vực Đông Nam Á với tên gọi FIFA ASEAN Cup. ĐT Việt Nam sẽ tham dự vào thời điểm nào?

