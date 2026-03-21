Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/3: Xác định nhà vô địch nữ châu Á

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/3, trận chung kết Asian Cup nữ 2026 giữa ĐT nữ Nhật Bản gặp ĐT nữ Australia sẽ diễn ra lúc 16h00. Trong lịch sử, ĐT nữ Nhật Bản từng 2 lần vô địch châu Á vào các năm 2014 và 2018 còn ĐT nữ Australia từng đăng quang vào năm 2010.

Dù ĐT nữ Australia là chủ nhà của Asian Cup nữ 2026, nhưng ĐT nữ Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn trước trận chung kết. Trên đường đi tới trận đấu tranh ngôi vô địch, ĐT nữ Nhật Bản đã ghi tới 28 bàn và mới chỉ thủng lưới 1 bàn.

Tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Brighton và Liverpool sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay 21/3, khung giờ rất thuận lợi để khán giả Việt Nam theo dõi. Sau đó, Fulham sẽ tiếp đón Burnley vào lúc 22h00. Rạng sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Chelsea sẽ làm khách của Everton lúc 00h30 và Leeds đấu Brentford lúc 03h00.

Các trận đấu đáng chú ý trong loạt trận tối nay và rạng sáng mai có thể kể đến: Bayern Munich tiếp đón Union Berlin tại Bundesliga lúc 21h30 ngày 21/3, PSG làm khách của Nice lúc 03h05 ngày 22/3 tại Ligue 1, AC Milan chạm trán Torino lúc 00h00 ngày 22/3 và Juventus đối đầu Sassuolo lúc 03h00 tại Serie A.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay Asian Cup nữ 2026 16h00 ngày 21/3: ĐT nữ Nhật Bản – ĐT nữ Australia Ngoại hạng Anh 19h30 ngày 21/3: Brighton – Liverpool 22h00 ngày 21/3: Fulham – Burnley 00h30 ngày 22/3: Everton – Chelsea 03h00 ngày 22/3: Leeds – Brentford Serie A 21h00 ngày 21/3: Parma – Cremonese 00h00 ngày 22/3: AC Milan – Torino 02h45 ngày 22/3: Juventus – Sassuolo La Liga 20h00 ngày 21/3: Elche – Mallorca 22h15 ngày 21/3: Espanyol – Getafe 00h30 ngày 22/3: Levante – Real Oviedo 00h30 ngày 22/3: Osasuna – Girona 03h00 ngày 22/3: Sevillla – Valencia Bundesliga 21h30 ngày 21/3: Bayern Munich – Union Berlin 21h30 ngày 21/3: Wolfsburg – Werder Bremen 21h30 ngày 21/3: Koln – Monchengladbach 21h30 ngày 21/3: Heidenheim – Leverkusen 00h30 ngày 22/3: Dortmund – Hamburg Ligue 1 23h00 ngày 21/3: Toulouse – Lorient 01h00 ngày 22/3: Auxerre – Brest 03h05 ngày 22/3: Nice – PSG