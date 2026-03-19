Xác định 6 đội bóng châu Á tham dự World Cup nữ 2027

Thứ Năm, 18:09, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bóng đá châu Á tìm ra đại diện cuối cùng giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2027 sau trận play-off giữa ĐT nữ Triều Tiên và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa.

ĐT nữ Triều Tiên đã trở thành đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á góp mặt tại VCK World Cup nữ 2027, sau khi giành chiến thắng 4-0 trước đội nữ Đài Bắc Trung Hoa ở trận play-off diễn ra chiều 19/3.

Tiền vệ Hong Song Ok là ngôi sao sáng nhất ở trận này khi lập hat-trick với những pha làm bàn ở các phút 32, 39 và 68. Bàn thắng còn lại của ĐT nữ Triều Tiên trước đội nữ Đài Bắc Trung Hoa được ghi do công của Kim Kyong Yong ở phút 52.

xac dinh 6 doi bong chau A tham du world cup nu 2027 hinh anh 1
ĐT nữ Triều Tiên giành tấm vé cuối cùng dự World Cup nữ 2027 của bóng đá châu Á sau chiến thắng 4-0 trước đội nữ Đài Bắc Trung Hoa ở trận play-off. (Ảnh: AFC)

Như vậy, 6 đội bóng châu Á sẽ tham dự VCK World Cup nữ 2027 gồm: ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Hàn Quốc, ĐT nữ Australia, ĐT nữ Trung Quốc, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Triều Tiên. Trong đó, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Triều Tiên đã giành 2 tấm vé vớt sau khi thua trận ở vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Châu Á cũng là khu vực đầu tiên trên thế giới xác định xong các đại diện tham dự VCK World Cup nữ 2027. Nếu tính thêm chủ nhà Brazil, VCK World Cup nữ 2027 mới xác định được 7/32 đội bóng sẽ tham dự giải đấu.

Theo kế hoạch, VCK World Cup nữ 2027 sẽ diễn ra từ 24/6 đến 25/7/2027 tại Brazil. Các trận đấu sẽ được tổ chức trên 8 sân vận động ở các thành phố Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife, Porto Alegre, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza và Salvador.

Hoàng Long/VOV.VN
AFC lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran
VOV.VN - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Iran.

Đại diện bóng đá Việt Nam tập huấn Trung Quốc cho mục tiêu World Cup

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam tập huấn Trung Quốc trước thềm VCK U20 nữ châu Á 2026, giải đấu tính suất tham dự VCK U20 nữ World Cup 2026.

AFC CHÍNH THỨC xử thua ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam có vé dự VCK Asian Cup 2027

VOV.VN - LĐBĐ Malaysia (FAM) xác nhận AFC chính thức ra án phạt xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-3 và do đó, ĐT Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

