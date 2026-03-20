ĐT Việt Nam chính thức tham dự FIFA ASEAN Cup vào thời điểm nào?

Thứ Sáu, 10:30, 20/03/2026
VOV.VN - Hội đồng FIFA chính thức phê duyệt tổ chức giải đấu mới hoàn toàn ở khu vực Đông Nam Á với tên gọi FIFA ASEAN Cup. ĐT Việt Nam sẽ tham dự vào thời điểm nào?

Mới đây, Hội đồng FIFA đã chính thức phê duyệt tổ chức giải FIFA ASEAN Cup, với phiên bản đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9–10/2026. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu mà còn mở ra cơ hội bứt phá đáng kể cho khu vực Đông Nam Á.

Dt viet nam chinh thuc tham du fifa asean cup vao thoi diem nao hinh anh 1
Ảnh: Như Đạt

Được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 10/2025 và nhận được sự ủng hộ tích cực từ các quốc gia trong khu vực, FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi quy mô, chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn cũng như giá trị thương mại của bóng đá Đông Nam Á – khu vực vốn giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác hết nội lực.

Trên bình diện chiến lược, việc FIFA trực tiếp đứng ra bảo trợ và phát triển một giải đấu cấp khu vực cho thấy sự chuyển hướng rõ nét từ mô hình phát triển đồng đều sang đầu tư trọng điểm theo khu vực.

Theo đánh giá, Đông Nam Á với dân số hơn 600 triệu người, đam mê bóng đá cuồng nhiệt và thị trường thương mại đang tăng trưởng nhanh, rất phù hợp để trở thành điểm đến phù hợp cho các sáng kiến mang tính đột phá.

Ở góc độ chuyên môn, FIFA ASEAN Cup hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh chất lượng cao, bổ sung cho hệ thống thi đấu hiện có của khu vực. Đối với các liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam, FIFA ASEAN Cup không chỉ là một sân chơi mới mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế, gia tăng ảnh hưởng và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu dài hạn ở cấp độ châu lục và thế giới, việc tham gia và tận dụng hiệu quả sân chơi này sẽ mang ý nghĩa phát triển tích cực.

PV/VOV.VN
VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

VOV.VN - Tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB CA TP.HCM là 1 trong 28 cầu thủ được ĐT Malaysia triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam

ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB CA TP.HCM là 1 trong 28 cầu thủ được ĐT Malaysia triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

VOV.VN - Theo thông báo từ LĐBĐ Bangladesh, ĐT Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21/3 tới, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

Đối thủ của ĐT Việt Nam đưa ra thông báo đáng chú ý

Đối thủ của ĐT Việt Nam đưa ra thông báo đáng chú ý

VOV.VN - Theo thông báo từ LĐBĐ Bangladesh, ĐT Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 21/3 tới, sớm hơn 5 ngày so với thời điểm diễn ra trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy.

