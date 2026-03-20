ĐT Việt Nam chính thức tham dự FIFA ASEAN Cup vào thời điểm nào?

Mới đây, Hội đồng FIFA đã chính thức phê duyệt tổ chức giải FIFA ASEAN Cup, với phiên bản đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9–10/2026. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu mà còn mở ra cơ hội bứt phá đáng kể cho khu vực Đông Nam Á.

Được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 10/2025 và nhận được sự ủng hộ tích cực từ các quốc gia trong khu vực, FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi quy mô, chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn cũng như giá trị thương mại của bóng đá Đông Nam Á – khu vực vốn giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác hết nội lực.

Trên bình diện chiến lược, việc FIFA trực tiếp đứng ra bảo trợ và phát triển một giải đấu cấp khu vực cho thấy sự chuyển hướng rõ nét từ mô hình phát triển đồng đều sang đầu tư trọng điểm theo khu vực.

Theo đánh giá, Đông Nam Á với dân số hơn 600 triệu người, đam mê bóng đá cuồng nhiệt và thị trường thương mại đang tăng trưởng nhanh, rất phù hợp để trở thành điểm đến phù hợp cho các sáng kiến mang tính đột phá.

Ở góc độ chuyên môn, FIFA ASEAN Cup hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh chất lượng cao, bổ sung cho hệ thống thi đấu hiện có của khu vực. Đối với các liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam, FIFA ASEAN Cup không chỉ là một sân chơi mới mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế, gia tăng ảnh hưởng và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu dài hạn ở cấp độ châu lục và thế giới, việc tham gia và tận dụng hiệu quả sân chơi này sẽ mang ý nghĩa phát triển tích cực.