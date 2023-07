Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/7: ĐT nữ Italia đại chiến ĐT nữ Argentina

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 24/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tiếp theo của vòng bảng World Cup 2023.

Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 24/7 có những trận đấu đáng chú ý như Italia vs Argentina (13h), Đức vs Morocco (15h30) và Brazil vs Panama (18h). Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật các trận đấu, mời quý độc giả theo dõi.

Ngoài các trận đấu tại World Cup 2023, lịch thi đấu bóng đá ngày 24/7 còn có các trận giao hữu của các CLB. Đáng chú ý là màn so tài của Real Madrid vs AC Milan vào lúc 9h.