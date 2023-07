Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/7: Tâm điểm ĐT nữ Việt Nam và V-League 2023

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 27/7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ 2 bảng E - World Cup 2023.

ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Bồ Đào Nha đều chưa có điểm nào sau lượt trận đầu tiên. Do đó, cả 2 đều rất quyết tâm giành những điểm số đầu tiên trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận đấu này diễn ra vào lúc 14h30 ngày 27/7 (giờ Việt Nam).

ĐT nữ Việt Nam sẽ so tài với ĐT nữ Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Ngoài trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Bồ Đào Nha, lịch thi đấu bóng đá ngày 27/7 còn có 2 trận đấu khác ở World Cup 2023 là màn so tài của Mỹ vs Hà Lan (8h), Australia vs Nigeria (17h).

Bên cạnh các trận đấu ở World Cup 2023, lịch bóng đá ngày 27/7 còn có các trận đấu tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. Đó là các màn so tài của Thanh Hóa vs Bình Định (18h) và Viettel FC vs Hà Tĩnh (19h15). Đặc biệt, trận đấu giữa Viettel FC vs Hà Tĩnh là trận đấu đầu tiên trong lịch sử áp dụng VAR tại V-League.