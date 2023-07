Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/7: Hà Nội FC đại chiến Viettel FC

Trong quãng thời gian V-League 2023 tạm nghỉ sau giai đoạn 1, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở Cúp Quốc gia 2023. Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/7, vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023 sẽ diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Hà Nội FC đối đầu với Viettel FC tại vòng 1/8.

Trận cầu tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay là màn so tài của Hà Nội FC vs Viettel FC trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15. Đây được coi là trận chung kết sớm của Cúp Quốc gia 2023, khi hai đội bóng này được đánh giá là ứng viên vô địch.

Ngoài trận đấu giữa Hà Nội FC vs Viettel FC, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các trận đấu khác như CLB Bình Định vs CLB Quảng Nam, CLB Hà Tĩnh vs CLB Long An, CLB Thanh Hóa vs CLB Bà Rịa Vũng Tàu.

Bên cạnh Cúp Quốc gia 2023, người hâm mộ cũng được chứng kiến U19 nữ Việt Nam tranh tài ở U19 nữ Đông Nam Á 2023. Các cô gái của chúng ta sẽ gặp U19 nữ Singapore.