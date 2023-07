Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023: Hà Nội FC đại chiến Viettel FC

Sau khi giai đoạn lượt đi của V-League 2023 khép lại, các đội bóng sẽ bước vào tranh tài ở đấu trường Cúp Quốc gia 2023. Theo lịch thì vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023 sẽ diễn ra trong các ngày 6,7 và 8/7.

Ở vòng đấu này, có 2 cặp đấu đáng chú ý là màn so tài của Hà Nội FC vs Viettel FC và CLB CAHN vs CLB Nam Định. Hà Nội FC là đương kim vô địch của giải, trong khi Viettel FC luôn là đối thủ rất khó chịu với mọi đội bóng.

Hà Nội FC gặp Viettel FC ở vòng 1/8.

Trong khi đó, CLB CAHN là tập thể có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Về phía CLB Nam Định, đội bóng này cũng có chất lượng đội hình tốt hơn nhiều so với chính họ ở mùa giải trước.

CLB HAGL sẽ gặp CLB Bình Dương ở vòng 1/8. Lợi thế cho đội bóng phố núi là họ được thi đấu trên sân nhà. Những đội bóng như CLB Bình Định, CLB Thanh Hóa hay CLB Hà Tĩnh đều gặp những đối thủ dưới cơ.