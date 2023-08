Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/8: Sôi động Cúp C1 châu Âu

Cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra các trận đấu loại trực tiếp.

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 23/8 và rạng sáng 24/8, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tại vòng loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu mùa giải 2023/2024.

Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu đáng chú ý như Maccabi Haifa vs Young Boys, Molde vs Galatasaray, Braga vs Panathinaikos, Ranges vs PSV, Antwerp vs AEK.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ngày 23/8, AFC Cup cũng diễn ra các trận đấu hấp dẫn, đó là các màn so tài của PSM Makassar vs Yangon United, CD Monte Carlo vs Taichung Futuro hay Tampines Rovers vs Phnom Penh Crown.