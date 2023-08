Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á 2023 hôm nay 22/8: U23 Việt Nam tranh vé vào bán kết

U23 Việt Nam chỉ cần giành 1 điểm là sẽ nhất bảng C (Ảnh: Thụy An).

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á 2023 hôm nay 23/8, U23 Việt Nam vs U23 Philippines sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối của bảng C. Hiện tại, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm, U23 Philippines đứng sau với 1 điểm.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam chỉ cần 1 kết quả hòa là chắc chắn vào bán kết U23 Đông Nam Á 2023 với ngôi đầu bảng C. Do đó, nếu chơi đúng khả năng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Philippines diễn ra vào lúc 20h tối nay 22/8. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.