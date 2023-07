Lịch thi đấu bóng đá ngày 25/7: ĐT nữ Hàn Quốc và ĐT nữ Philippines ra trận

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 25/7 và rạng sáng 26/7, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu của vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra ở New Zealand cũng như Australia.

Trong ngày thi đấu hôm nay, ĐT nữ Colombia và ĐT nữ Hàn Quốc so tài tại bảng H. Đây là bảng đấu có sự hiện diện của ĐT nữ Đức, đối thủ rất mạnh nên cuộc so tài trực tiếp này có ý nghĩa rất lớn với cả 2 đội.

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 25/7, trận đấu giữa ĐT nữ Colombia vs ĐT nữ Hàn Quốc diễn ra vào lúc 9h (giờ Việt Nam). Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Ngoài trận đấu giữa ĐT nữ Colombia vs ĐT nữ Hàn Quốc, lịch World Cup 2023 ngày 25/7 còn có 2 trận đấu khác là màn so tài của ĐT nữ New Zealand vs ĐT nữ Philippines (12h30) và ĐT nữ Thụy Sĩ vs ĐT nữ Na Uy (15h).

Bên cạnh đó, ngày 25/7 cũng có một số trận đấu giao hữu và vòng loại của Champions League 2023/2024.