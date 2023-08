Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/8: World Cup 2023 và V-League 2023 tranh tài

Theo lịch thi đấu bóng đá ngày 5/8, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2023 cũng như vong 4 giai đoạn 2 V-League 2023.

Tại sân chơi World Cup 2023, trong ngày 5/8 sẽ diễn ra 2 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8. Đó là các màn so tài của Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha lúc 12h. Vào lúc 15h là màn so tài của Nhật Bản vs Na Uy.

Trong khi đó, ở sâu chơi V-League 2023 sẽ diễn ra 3 trận đấu cùng vào lúc 17h. Đó là các cuộc so tài của Đà Nẵng vs SLNA, HAGL vs CLB TP.HCM và Bình Dương vs Khánh Hòa. Đây là những trận đấu có ý nghĩa lớn tới cuộc chiến trụ hạng.