Lịch thi đấu CFA Team China 2026: U23 Việt Nam muốn gây bất ngờ

Thei lịch của Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, gặp U23 Thái Lan ngày 28/3 và đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31/3.

Đánh giá về lực lượng tham dự giải đấu lần này, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ đã được khẳng định như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, bên cạnh một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026, đồng thời bồi dưỡng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Lịch thi đấu CFA Team China 2026.

Liên quan đến trường hợp của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric không góp mặt trong danh sách sang Trung Quốc, ban huấn luyện cho biết đây là sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch chuyên môn đã được tính toán từ trước.

Moric vốn thuộc biên chế đội tuyển U19 quốc gia, được tạo điều kiện tập thử cùng U23 Việt Nam trong đợt hội quân vừa qua nhằm giúp ban huấn luyện quan sát, đánh giá năng lực cũng như khả năng thích nghi. Sau quá trình này, cầu thủ trẻ đã trở lại đội tuyển U19 quốc gia để tiếp tục rèn luyện, hướng tới các mục tiêu phù hợp với lộ trình phát triển.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, giải đấu tại CFA Team China 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân. “Đây là dịp để các cầu thủ được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ” - HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.