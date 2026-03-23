U23 Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình dự giải đấu tại Trung Quốc

Hôm nay (23/3), U23 Việt Nam đã đặt chân tới Trung Quốc để sẵn sàng cho giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026. Thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng di chuyển về nơi lưu trú.

Sau khi hồi phục thể trạng sau chuyến bay đêm, U23 Việt Nam nhanh chóng bước vào buổi tập đầu tiên trong chiều cùng ngày nhằm làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi. Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ với một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Đây là dịp để các cầu thủ được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ”.

Về việc cầu thủ Việt kiều Antonio Moric không góp mặt trong danh sách sang Trung Quốc, ban huấn luyện cho biết đây là sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch chuyên môn đã được tính toán từ trước. Moric vốn thuộc biên chế U19 Việt Nam được đôn lên U23 Việt Nam để tập luyện làm quen, sau đó trở lại U19 Việt Nam để tiếp tục tập luyện để phù hợp với lộ trình phát triển.

U23 Việt Nam sẽ có ba trận trận đấu tại giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026 gặp U23 Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và U23 Trung Quốc (31/3).