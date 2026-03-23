中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U23 Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình dự giải đấu tại Trung Quốc

Thứ Hai, 09:42, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U23 Việt Nam đã có bước chuẩn bị đầu tiên cho giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026 diễn ra tại Trung Quốc.

Hôm nay (23/3), U23 Việt Nam đã đặt chân tới Trung Quốc để sẵn sàng cho giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026. Thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng di chuyển về nơi lưu trú.

u23 viet nam co buoc dau tien trong hanh trinh du giai dau tai trung quoc hinh anh 1
U23 Việt Nam đã tới Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Sau khi hồi phục thể trạng sau chuyến bay đêm, U23 Việt Nam nhanh chóng bước vào buổi tập đầu tiên trong chiều cùng ngày nhằm làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi. Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ với một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Đây là dịp để các cầu thủ được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ”.

Về việc cầu thủ Việt kiều Antonio Moric không góp mặt trong danh sách sang Trung Quốc, ban huấn luyện cho biết đây là sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch chuyên môn đã được tính toán từ trước. Moric vốn thuộc biên chế U19 Việt Nam được đôn lên U23 Việt Nam để tập luyện làm quen, sau đó trở lại U19 Việt Nam để tiếp tục tập luyện để phù hợp với lộ trình phát triển.

U23 Việt Nam sẽ có ba trận trận đấu tại giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026 gặp U23 Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và U23 Trung Quốc (31/3).

PV/VOV.VN
Tag: U23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh CFA Team China
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/3: FIFA Days cận kề

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/3: FIFA Days cận kề

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/3 nhận được sự chú ý khi các trận đấu trong đợt FIFA Days tháng 3/2026 đang tới gần.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/3

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/3, các trận đấu tiếp theo của Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026 sẽ diễn ra.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Tottenham lâm nguy

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Tottenham lâm nguy

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Tottenham lâm nguy trong cuộc đua trụ hạng sau thất bại 0-3 trước Nottingham Forest.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá