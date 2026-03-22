U23 Việt Nam rời Hà Nội, sẵn sàng đấu U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan

Ở đợt tập trung lần này, lực lượng đội có sự kết hợp giữa những gương mặt đã khẳng định được năng lực tại các đội tuyển trẻ thời gian qua cùng nhiều nhân tố mới giàu tiềm năng.

Trong đó, tiếp tục thể hiện xu hướng trẻ hóa rõ nét, với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007, phù hợp với kế hoạch dài hạn của VFF, nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho ĐT Việt Nam, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, đặc biệt là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới.

Theo lịch trình di chuyển, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bay chuyến Hà Nội – Quảng Châu, trước khi nối chuyến đến Tây An trong tối cùng ngày . Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại Tây An rạng sáng 23/3 theo giờ địa phương, sau đó nhanh chóng ổn định nơi ở và bước vào buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi.

Tại giải CFA Team China – Tây An 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3).