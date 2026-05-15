Lịch thi đấu Kuala Lumpur Open hôm nay 15/5: Bán kết vẫy gọi pickleball Việt Nam

Theo lịch thi đấu giải pickleball PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026 hôm nay 15/5 sẽ diễn ra các trận đấu vòng tứ kết ở tất cả các nội dung. Nhiều gương mặt nổi bật của pickleball Việt Nam sẽ tranh vé vào bán kết.

Cụ thể, các trận đấu nội dung đôi nữ sẽ bắt đầu từ 7h sáng nay 15/5 theo giờ Việt Nam. Các trận đấu nội dung đơn nam bắt đầu từ 9h. Các trận đấu nội dung đôi nữ bắt đầu từ 11h. Các trận đấu nội dung đôi nam bắt đầu từ 13h. Các trận đấu nội dung đôi nam nữ bắt đầu từ 15h.

Tại nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Trương Vinh Hiển sẽ đối đầu với Mitchell Hargreaves còn Nguyễn Hùng Anh sẽ chạm trán Vanshik Kapadia. Trong khi đó, Sophia Phương Anh sẽ gặp Albie Huang ở nội dung đơn nữ.

Xem PPA ASIA 500 - Panas Kuala Lumpur Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tại nội dung đôi nam, cặp Trương Vinh Hiển – Đỗ Minh Quân sẽ so tài với cặp George Wall - Joseph Wild, cặp Lê Tiến Đạt - Nguyễn Anh Hoàng sẽ gặp cặp Len Yang - Collin Johns và cặp Trịnh Linh Giang - Kenta Miyoshi sẽ đụng độ cặp Eunggwon Kim - Hong Kit Wong/

Ngoài ra, tay vợt Việt kiều Alix Trương sẽ cùng Chao Yi Wang tranh vé vào bán kết nội dung đôi nữ với cặp Connie Lee - Mihae Kwon. Alix Trương cũng sẽ cùng Tama Shimabukuro thi đấu với cặp Nok Yiu Tang - Eunggwon Kim ở nội dung đôi nam nữ.

