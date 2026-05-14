Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026

Thứ Năm, 17:41, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam giành quyền vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026 sau loạt trận vòng 1/16 diễn ra ngày 14/5.

Xem PPA ASIA 500 - Panas Kuala Lumpur Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trương Vinh Hiển khẳng định vị thế hạt giống số 1 tại nội dung đơn nam giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 khi giành chiến thắng 2-0 (11-3, 11-4) trước Marco Leung ở vòng 1/16. Tại vòng tứ kết, Trương Vinh Hiển sẽ chạm trán đối thủ Mitchell Hargreaves.

Nguyễn Hùng Anh gây bất ngờ tại nội dung đơn nam khi thắng Tama Shimabukuro 2-1 (11-7, 5-11, 11-9) để giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, hạt giống số 5 Trịnh Linh Giang sớm dừng bước ở vòng 1/16 sau trận thua Wil Shaffer 1-2 (11-8, 3-11, 7-11).

Tại nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển cũng có màn trình diễn thuyết phục khi cùng Đỗ Minh Quân thắng cặp Carlos Rubio - Hsieh Chen An 2-0 (11-7, 11-6) để tiến vào tứ kết. Ngoài ra, cặp Lê Tiến Đạt - Nguyễn Anh Hoàng và Trịnh Linh Giang - Kenta Miyoshi cùng giành quyến vào tứ kết nội dung đôi nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026.

Trương Vinh Hiển vào tứ kết nội dung đơn nam, Sophia Phương Anh vào tứ kết nội dung đơn nữ tại PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. (Ảnh: FBNV)

Tiếc rằng, Trương Vinh Hiển không thể có ngày thi đấu hoàn hảo khi cùng Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi dừng bước tại vòng 1/16 nội dung đôi nam nữ. Bộ đôi này để thua cặp hạt giống số 1 Alix Trương - Tama Shimabukuro 1-2 (11-0, 6-11, 9-11), qua đó lỗi hẹn với trận tứ kết.

Tại nội dung đôi nữ, niềm hy vọng của pickleball Việt Nam là cặp Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi – Sophia Phương Anh không thể giành vé vào tứ kết sau khi thua cặp Wun Man – Tya Karina với tỷ số 1-2 (6-11, 11-8, 4-11) ở vòng 1/16.

Dù dừng bước tại nội dung đôi nữ, nhưng Sophia Phương Anh đã giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ gặp Albie Huang sau khi giành chiến thắng 2-0 (12-10, 11-3) trước Anni Xie ở vòng 1/16.

Như vậy, tại tứ kết PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, pickleball Việt Nam sẽ có Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh góp mặt ở nội dung đơn nam; Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Anh Hoàng, Lê Tiến Đạt góp mặt ở nội dung đôi nam; Sophia Phương Anh góp mặt ở nội dung đơn nữ.

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

VOV.VN - Tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour rộ lên trong làng pickleball Việt Nam sau khi tay vợt này được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: pickleball Việt Nam pickleball Kuala Lumpur Open 2026
Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Volley trái tay
VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật Volley trái tay trong pickleball qua các bước cơ bản và dễ hiểu cùng Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng và bài tập đơn giản giúp người chơi kiểm soát tốt khu vực Non-Volley Zone (bếp), thực hiện cú đánh gọn gàng, hiệu quả và tạo lợi thế khi thi đấu.

Cách tạo xoáy Topspin hiệu quả cho cú Dink và Drop trong Pickleball
VOV.VN - Hướng dẫn chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ thuật Dink và Drop xoáy Topspin trong Pickleball cùng Huy Mê Pick theo cách dễ hiểu, dễ áp dụng. Bên cạnh đó là những phân tích quan trọng giúp người chơi tận dụng hai kỹ thuật này để gây áp lực, làm khó đối thủ và tạo lợi thế rõ rệt trong thi đấu.

Vận động viên pickleball nổi tiếng của Philippines đầu quân cho đại diện Việt Nam
VOV.VN - Sự kiện "The Legend Return" diễn ra tại Philippines cuối tuần qua đã thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng pickleball sở tại, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu thể thao Việt Nam KAIWIN hiện diện chính thức tại thị trường này.

