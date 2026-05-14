Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026

Xem PPA ASIA 500 - Panas Kuala Lumpur Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trương Vinh Hiển khẳng định vị thế hạt giống số 1 tại nội dung đơn nam giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 khi giành chiến thắng 2-0 (11-3, 11-4) trước Marco Leung ở vòng 1/16. Tại vòng tứ kết, Trương Vinh Hiển sẽ chạm trán đối thủ Mitchell Hargreaves.

Nguyễn Hùng Anh gây bất ngờ tại nội dung đơn nam khi thắng Tama Shimabukuro 2-1 (11-7, 5-11, 11-9) để giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, hạt giống số 5 Trịnh Linh Giang sớm dừng bước ở vòng 1/16 sau trận thua Wil Shaffer 1-2 (11-8, 3-11, 7-11).

Tại nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển cũng có màn trình diễn thuyết phục khi cùng Đỗ Minh Quân thắng cặp Carlos Rubio - Hsieh Chen An 2-0 (11-7, 11-6) để tiến vào tứ kết. Ngoài ra, cặp Lê Tiến Đạt - Nguyễn Anh Hoàng và Trịnh Linh Giang - Kenta Miyoshi cùng giành quyến vào tứ kết nội dung đôi nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026.

Trương Vinh Hiển vào tứ kết nội dung đơn nam, Sophia Phương Anh vào tứ kết nội dung đơn nữ tại PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. (Ảnh: FBNV)

Tiếc rằng, Trương Vinh Hiển không thể có ngày thi đấu hoàn hảo khi cùng Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi dừng bước tại vòng 1/16 nội dung đôi nam nữ. Bộ đôi này để thua cặp hạt giống số 1 Alix Trương - Tama Shimabukuro 1-2 (11-0, 6-11, 9-11), qua đó lỗi hẹn với trận tứ kết.

Tại nội dung đôi nữ, niềm hy vọng của pickleball Việt Nam là cặp Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi – Sophia Phương Anh không thể giành vé vào tứ kết sau khi thua cặp Wun Man – Tya Karina với tỷ số 1-2 (6-11, 11-8, 4-11) ở vòng 1/16.

Dù dừng bước tại nội dung đôi nữ, nhưng Sophia Phương Anh đã giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ gặp Albie Huang sau khi giành chiến thắng 2-0 (12-10, 11-3) trước Anni Xie ở vòng 1/16.

Như vậy, tại tứ kết PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, pickleball Việt Nam sẽ có Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh góp mặt ở nội dung đơn nam; Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Anh Hoàng, Lê Tiến Đạt góp mặt ở nội dung đôi nam; Sophia Phương Anh góp mặt ở nội dung đơn nữ.

Xem PPA ASIA 500 - Panas Kuala Lumpur Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn