Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 lượt trận 3: U17 Việt Nam quyết đấu U17 UAE

Theo lịch thi đấu U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vs U17 UAE sẽ so tài ở lượt trận thứ 3 của bảng C diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với các hai đội trong việc giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 cũng như đi U17 World Cup 2026.

Sau thất bại trước U17 Hàn Quốc với tỉ số 1-4, U17 Việt Nam đánh mất vị trí đầu bảng vào tay đối thủ. U17 Việt Nam có cùng 3 điểm với U17 Yemen, nhưng tạm thời đứng thứ 2 do hơn về thành tích đối đầu.

Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 lượt trận thứ 3, U17 Việt Nam vs U17 UAE so tài (Ảnh: TV360).

Chia sẻ với toàn đội sau trận thua U17 Hàn Quốc, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF cho biết: “Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chỉ kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đã có lợi thế dẫn bàn nhưng có thời điểm chơi thiếu chủ động. Dù vậy, mọi thứ vẫn còn ở phía trước khi đội vẫn còn một trận đấu nữa để tự quyết”.

Trong khi đó, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận tinh thần thi đấu cùng sự nỗ lực của các học trò trước đối thủ mạnh như U17 Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh: “Trước tiên, thầy muốn chúc mừng tinh thần chiến đấu của các em. Bóng đá luôn được quyết định bởi những khoảnh khắc rất nhỏ và trận đấu này cho thấy các chi tiết ấy quan trọng đến thế nào”. HLV Cristiano Roland nói.

Ông cũng yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn để tập trung tối đa cho lượt trận cuối vòng bảng: “Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta. Điều quan trọng lúc này là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Đó mới là trận đấu quyết định. Dù thử thách lớn đến đâu, toàn đội cũng phải vượt qua và chiến đấu bằng tất cả khả năng”.

Sau hai lượt trận, cục diện bảng C vẫn diễn biến khó lường khi cả bốn đội đều còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết, đồng thời hướng tới suất tham dự FIFA U-17 World Cup 2026. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết.

Ở lượt đấu cuối, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup nếu đánh bại U17 UAE. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 6 điểm, đứng đầu bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Yemen hoặc xếp nhì nếu U17 Hàn Quốc giành chiến thắng.

Trong trường hợp hòa U17 UAE, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu U17 Yemen không thể đánh bại U17 Hàn Quốc. Khi đó, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và xếp trên U17 Yemen nhờ hơn điểm số hoặc thành tích đối đầu.

Ngược lại, U17 Việt Nam sẽ bị loại nếu hòa U17 UAE trong khi U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc. Khi ấy, U17 Yemen sẽ dẫn đầu bảng với 6 điểm, còn U17 Hàn Quốc xếp nhì do hơn U17 Việt Nam thành tích đối đầu dù cùng có 4 điểm. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng chắc chắn dừng bước nếu để thua U17 UAE ở lượt trận cuối.

Cũng theo lịch thi đấu U17 châu Á 2026, ở lượt trận thứ 3, U17 Thái Lan so tài với U17 Mynamar, trong khi U17 Indonesia có trận đấu quan trọng với U17 Nhật Bản. Hiện tại, Thái Lan và Myanmar vẫn chưa có điểm nào, trong khi U17 Indonesia có 3 điểm sau 2 lượt trận.