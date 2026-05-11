Kịch bản nào để U17 Việt Nam giành vé dự World Cup?

Thứ Hai, 10:05, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kịch bản để U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á 2026 và giành vé tham dự U17 World Cup 2026 trong lượt trận cuối tại bảng C.

U17 Việt Nam vẫn có quyền tự quyết cơ hội vào tứ kết U17 châu Á và giành vé dự U17 World Cup. (Ảnh: AFC)

U17 Việt Nam đã ở rất gần tấm vé dự U17 World Cup 2026 khi mở tỷ số trước U17 Hàn Quốc nhờ công của Sỹ Bách ở phút và nắm lợi thế tới tận phút 84. Tuy nhiên, các học trò của HLV Cristiano Roland không thể đứng vững trong những phút cuối và thua ngược 1-4 ở trận này.

Thất bại này khiến U17 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng C tại VCK U17 châu Á 2026 và rơi xuống vị trí nhì bảng. Hiện tại, U17 Việt Nam đang có cùng 3 điểm sau 2 trận như U17 Yemen nhưng hơn đối thủ về thành tích đối đầu nhờ chiến thắng 1-0 ở ngày ra quân. U17 Hàn Quốc đang đứng đầu bảng C với 4 điểm còn U17 UAE đứng cuối với 1 điểm.

Cục diện bảng C hiện rất khó lường khi các đội đều còn cơ hội đi tiếp vào tứ kết – đồng nghĩa với việc trở thành 1 trong 8 đại diện của bóng đá châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn có quyền tự quyết trong tay.

Bảng xếp hạng U17 châu Á sau lượt trận thứ hai tại bảng C

U17 Việt Nam sẽ chắc chắn vào tứ kết U17 châu Á và giành vé dự U17 World Cup nếu thắng U17 UAE ở lượt đấu cuối. Trong trường hợp này, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm và đứng đầu bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Yemen hoặc đứng nhì bảng nếu U17 Hàn Quốc thắng U17 Yemen.

U17 Việt Nam cũng có thể đi tiếp nếu hòa U17 UAE, còn U17 Yemen không thể đánh bại U17 Hàn Quốc trong trận đấu cùng giờ. Theo kịch bản này, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và hơn U17 Yemen về điểm số (nếu đội bóng này thua U17 Hàn Quốc) hoặc hơn thành tích đối đầu (nếu đội bóng này hòa U17 Hàn Quốc).

U17 Việt Nam sẽ lỗi hẹn với giấc mơ World Cup nếu hòa U17 UAE còn U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc. Khi đó, U17 Yemen sẽ đứng đầu bảng với 6 điểm còn U17 Hàn Quốc đứng nhì bảng vì có cùng 4 điểm như U17 Việt Nam nhưng hơn thành tích đối đầu. Ngoài ra, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại nếu như thua U17 UAE ở lượt trận cuối.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 UAE vào lúc 00h00 ngày 14/5 (giờ Hà Nội) và cùng thời điểm U17 Hàn Quốc sẽ chạm trán U17 Yemen. 

Hoàng Long/VOV.VN
